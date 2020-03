IL BILANCIO

VENEZIA I casi di contagio in provincia stanno calando per il terzo giorno consecutivo: da 110 nuovi casi di venerdì ai 48 di ieri. L'ultimo bilancio sul fronte coronavirus fa intravvedere una luce seppur fioca in fondo al tunnel. Anche se purtroppo si deve registrare un altro decesso, avvenuto ieri nel tardo pomeriggio. Non ce l'ha fatta Danila Voltolina, 91 anni, di Chioggia. E' spirata nell'ospedale Dolo, trasformato in struttura dedicata esclusivamente a pazienti Covid-19. Ma il suo caso è in attesa del test all'Istituto superiore di Sanità.

Salgono così a trenta i morti in tutta l'area metropolitana ricondotti a coronavirus, uno su quattro concentrati a Mestre. E non si tratta solo di persone di età avanzata e con patologie pregresse purtroppo nella tragica conta ci sono anche persone al di sotto dei cinquant'anni o poco sopra. Come Valter Antonello, 56 anni, di San Donà, spirato al Ca' Foncello di Treviso l'altro ieri a qualche giorno di distanza dal padre Rufino (86 anni) stroncato dal virus all'Angelo. Mentre padre cappuccino, originario di Annone Veneto, appena 46, che ha smesso di vivere a Trento. Senza dimenticare Chiara Filipponi, 57 anni, medico anestesista in servizio da qualche anno all'ospedale di Portogruaro.

I DATI

Sono 48 i nuovi casi e 41 i dimessi. Rispetto alle 24 ore precedenti sono 30 i ricoveri in area non critica nelle strutture ospedaliere veneziane, su un totale di 240. Invece in terapia intensiva c'è stato un solo ricovero in più su 55 totali così suddivisi: 13 a Mestre (+1), 7 Venezia, 14 a Mirano, 8 a Dolo (+1), zero a Chioggia, Villa Salus e San Donà di Piave e 13 a Jesolo. Aumento tutto sommato contenuto anche sul fronte di chi è in isolamento domiciliare: il contatore segna 219 ristretti a casa in più che portano il totale a 3.339, il dato più alto di tutta la regione. Ma che gli addetti ai lavori leggono in maniera positiva perché starebbe a significare che vi è un controllo capillare del territorio, applicando in maniera cogente le direttive sanitarie impartite dalla regione.

IN AEROPORTO

Un caso di coronavirus anche all'aeroporto Marco Polo di Venezia. Un dipendente cinquantenne di Triveneto Sicurezza, la società di Save che gestisce il servizio di controllo di sicurezza su persone, bagagli e merci negli scali di Tessera e Canova di Treviso, da giorni ha febbre altissima per cui si è recato al pronto soccorso dell'ospedale di Treviso. Ora è a casa e ogni due giorni un'ambulanza del 118 lo va a prendere e lo porta a fare controlli per poi riaccompagnarlo a casa in quarantena. I Sindacati da oltre un mese lamentano la carenza di protezioni individuali per i dipendenti che non hanno ancora ricevuto nemmeno le mascherine.

A JESOLO

Altre tre persone positive. E' la comunicazione arrivata ieri mattina dall'Ulss4 al sindaco Valerio Zoggia. Si tratta di una 57enne e di due ottantenni, tutti al momento in isolamento domiciliare e controllati dal dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria. Con questi nuovi casi sono saliti a 14 le persone residenti in città positive al Covid-19. In due settimane sono state 30 le persone denunciate alla Polizia locale per la violazione delle norme indicate dal Governo. L'ultima è scattata ieri mattina: si tratta di un 21enne di Cortellazzo uscito di casa per fare una corsa e fermato dagli agenti a circa 8 chilometri dalla residenza. Da oggi inizierà la consegna porta a porta delle mascherine prodotte da Grafica Veneta, tra i volontari anche i consiglieri comunali e assessori.

DOTAZIONI

«Le forniture dei dispositivi di protezione individuale informa Daniele Giordano della Fp Cgil - continuano contingentate ma con arrivi costanti. Per i tamponi è arrivato un nuovo strumento per i pronto soccorso. E' importante la disponibilità di questa nuova attrezzatura che ci permetterà di individuare in tempi ragionevoli i positivi. L'organizzazione dell'ospedale di Dolo Covid da martedì dovrebbe avere i 17 posti letto in rianimazione in più ed entrare a regime anche con la sospensione di tutte le altre attività. La gestione dei pazienti a domicilio è sempre più complessa. Dobbiamo monitorare la situazione e servono adeguati organici ».

Monica Andolfatto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA