IL BILANCIO

VENEZIA Gli attualmente positivi che tornano a essere sul livello di inizio febbraio, quando però calavano giorno dopo giorno. E i contagi che salgono inarrestabili, centinaia ogni ventiquattr'ore. Questo racconta il bollettino quotidiano di Azienda Zero sull'andamento della pandemia nel Veneziano, che ormai è in costante ascesa dal 23 febbraio. Mentre si stoppano sia i ricoveri che i decessi.

Il penultimo giorno di zona arancione ha portato in dote quindi 371 nuovi casi di positivi al virus: gli attualmente positivi sono tornati oltre 6mila (6.063 il dato preciso) mentre sono saliti a 57.208 i casi totali. Per dare un ordine di grandezza dell'andamento del virus, basta leggere i numeri. Il bollettino delle 17 di giovedì sera chiudeva con 56.192 casi totali: ieri sera, a quarantott'ore di distanza, quella voce aveva fatto registrare un +1.049, in due giorni. Frenata importante negli altri indicatori. Così come sabato scorso anche ieri non ci sono stati decessi inseriti nel bollettino di Azienda zero (1.744 il dato totale) e non ci sono stati nuovi ingressi in ospedale: il quadro metropolitano parla di 186 ricoveri complessivi, di cui 21 in Terapia intensiva. Stessi numeri di venerdì sera.

IL LUTTO

«Si sarebbe potuta salvare se non si fossero persi giorni preziosi per curare un'influenza?». È il dubbio che, oltre al dolore, tormenta i familiari di Valli Bottacin, 78 anni, ennesima vittima del Covid (la trentaseiesima) nel comune. L'anziana, che abitava da sempre a Maerne dov'era conosciuta e ben voluta da tutti, a inizio febbraio ha cominciato ad avere la febbre alta, ma non manifestando altri sintoni il medico di base ha pensato a una sindrome influenzale e per dieci giorni la paziente si è curata a casa. Di fronte al peggiorare delle sue condizioni però, il 12 febbraio i congiunti hanno allertato il 118 e i sanitari del Suem con un tampone hanno rilevato la positività, ricoverandola in Pneumologia a Dolo. Qui la 78enne è rimasta un mese, sottoposta a ossigenoterapia ai massimi livelli che poteva tollerare, ma ormai i polmoni erano stati compromessi: ieri, sabato, si è arresa, ma il suo decesso non è stato ancora inserito in tabella dalla regione. «Un mese di agonia: giovedì almeno ci hanno concesso di salutarla l'ultima volta - la piange la figlia Mara - Mia mamma non aveva alcuna patologia, stava bene ed era lucida e in gamba: nonostante l'età usava il tablet e si teneva sempre informata». Valli Bottacin, una donna tranquilla che per tutta la vita aveva lavorato come casalinga occupandosi della sua famiglia, lascia il marito Siro, le figlie Mara e Nicoletta, i nipoti Filippo, Riccardo e Marta e le sorelle Nerina e Orietta. Non ancora fissati i funerali, che si svolgeranno in chiesa a Maerne.

N. Der.

N. Mun.

