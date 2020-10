IL BILANCIO

VENEZIA Erano i primi giorni di un incubo che ora ribussa alla porta e, nel Veneziano come in tutta Italia, i ricoveri di persone contagiate da coronavirus, salivano. Sette mesi dopo quel numero - da sempre considerato uno degli indicatori principali dell'andamento del contagio - torna a salire senza soluzione di continuità. Il bollettino regionale di Azienda Zero infatti, nel fotografare le ventiquattr'ore di tempo tra le 17 di giovedì e quelle di ieri, faceva segnare un +14 alla voce nuovi ricoveri: 95, in totale. Lo stesso numero del pomeriggio dell'11 maggio, ma quel giorno il trend era in discesa.

LA RISALITA

L'ultima settimana, invece, è stata una costante ascesa, fino alla vertigine di ieri: 6 nuovi ricoveri il 2 ottobre - che portavano il numero complessivo a 54 - nessuno il 3 e il 4 (quando c'era stato anche un -1) e poi, da lunedì 5 ottobre, la salita: +7, +10 (martedì), ancora +10 (mercoledì), +1 (giovedì) e +14, ieri sera, quando il totale è arrivato a 95. L'unico dato positivo? Il numero costante di pazienti in Terapia intensiva, rimasto stabile a 6 nel saldo dell'ultima settimana. Nello specifico i 95 pazienti sono 26 al Civile di Venezia, 24 a Dolo (più 3 pazienti in Terapia intensiva), 19 all'Angelo di Mestre (con altri 2 pazienti in Rianimazione), 11 a Jesolo, 7 a Villa Salus, 2 all'ospedale di comunità Nazareth di Mestre e 1 (in Terapia intensiva) a San Donà di Piave.

I DATI DI GIORNATA

Il crescere del numero dei ricoveri ha quasi oscurato uno dei giorni più neri per i contagi nel Veneziano. Con i 118 nuovi positivi entrati nel pallottoliere della Regione Veneto, quella di ieri è stata la terza giornata con la variazione peggiore di sempre, seconda solo al +138 dell'8 aprile e al +135 dell'11 aprile. Che la seconda ondata sia poi realtà dopo la flessione estiva, lo dimostrano anche gli attualmente positivi: ieri il numero delle persone in questo momento positive ha sfondato il muro delle mille unità, arrivando a 1.035, mentre i contagiati totali hanno raggiunto quota 4.700 dall'inizio della pandemia, fissata nella storia del Veneziano all'1.30 di sabato 22 febbraio. Restano invece fermi a 332 i decessi, sempre più sporadici.

I FRONTI APERTI

Dati che dimostrano come l'area della città metropolitana di Venezia sia uno dei territori veneti in maggior sofferenza nella seconda ondata di coronavirus. Tanti i punti di difficoltà in provincia. Su tutti il focolaio - 112 casi - esploso tra i lavoratori bengalesi delle ditte in appalto a Fincantieri: ieri, in via Cappuccina a Mestre, l'assessore comunale alla Coesione sociale e alla Sanità, Simone Venturini, assieme al comandante della polizia locale, Marco Agostini, ha incontrato alcuni rappresentanti della comunità bengalese per ricordare l'importanza del rispetto della quarantena in caso di positività, annunciando anche una stretta sui controlli. Un passo ulteriore dopo che lunedì la stessa Ulss 3 aveva incontrato la comunità bengalese proponendo - con il supporto del Comune - mediatori culturali per affrontare la situazione. Non solo Fincantieri, però.

Preoccupano gli ospedali, con i tanti casi tra pazienti, medici e operatori sanitari. C'è la situazione del reparto di Medicina del Civile di Venezia, con una trentina di positivi; così come la quindicina di casi del Fatebenefratelli e gli undici positivi a Villa Salus, dove il nuovo gior di tamponi non ha dato altri riscontri. Poi i 10 casi di Veritas e i 2 di Ecoricicli, i 6 casi familiari a Cavallino, i circa 40 positivi nelle scuole (ieri al Benedetti sono stati fatti tamponi, tutti negativi) che hanno spinto l'Ulss a entrare negli istituti e testare i ragazzi in aula, mentre due ricercatori universitari al lavoro nel padiglione Beta di via Torino sono risultati contagiati. Giovedì l'equipaggio di un Ferry è stato sostituito per una positività. E tornano i casi dei rientri dall'estero così come salgono i focolai familiari.

