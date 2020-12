IL BILANCIO

VENEZIA È una precauzione, ma è pur sempre un segnale di come sia l'evolversi della seconda ondata della pandemia nel Veneziano. Nei giorni scorsi l'Ulss 3 ha dato un'altra importante iniezione di posti letto di Terapia intensiva nei propri ospedali, arrivando a toccare 90 posti a disposizione dei casi più gravi. L'aumento è stato considerato necessario alla luce dei continui incrementi dei contagi e, soprattutto, dei ricoveri nelle strutture ospedaliere.

Al momento di quei 90 letti di area critica, 46 - poco più della metà esatta - sono occupati da pazienti Covid: 18 all'Angelo di Mestre, 13 nel Covid-Hospital di Dolo, 7 al Santi Giovanni e Paolo di Venezia, 6 all'ospedale di Mirano e 2 nella struttura di Chioggia. Una trentina di posti letto è occupata da pazienti in Terapia intensiva per ragioni slegate dal contagio da coronavirus e quindi rimane una quindicina di posti liberi per acuti a fare da cuscinetto in previsione di una nuova fiammata dei ricoveri. L'ultimo argine per evitare il collasso è poi rappresentato da una riserva di 11 posti letto ancora congelati - dopo l'utilizzo in primavera - per arrivare a una potenza di fuoco massima di 101 letti di Terapia intensiva.

LA GIORNATA NEL VENEZIANO

Leggera frenata dei contagi che comunque sono stati 522 per un totale di 23.818 casi da inizio pandemia: 8.956 gli attualmente positivi. In salita, ma lenta, i ricoveri, arrivati alla punta massima di 529, 61 dei quali in Terapia intensiva. Sette le nuove croci che diventano 686 in totale e certificano un'altra settimana da incubo: da inizio dicembre ci sono stati 60 decessi in cinque giorni.

L'ALLARME NELLE RSA

Oltre alle scuole (delle quali si parla nell'articolo sopra, ndr) a mostrare la situazione più complicata sono le residenze per anziani, le Rsa. La curva di nuovi contagi che si era quasi azzerata nell'estate, è ripresa potente a salire da novembre in poi. A ieri sera erano 320 gli ospiti totali contagiati nel territorio dell'Ulss 3 Serenissima, su 3.101 anziani che vivono in casa di riposo. In termini percentuali il numero si traduce nel 10,32% positivo al Covid, ben al di sopra di quel 9,05% che il 14 aprile aveva spaventato tutti per poi scendere con rapidità. Dei 320 ospiti infetti dal virus, 21 sono in ospedale. Ma l'allarme riguarda anche gli operatori: sono contagiati 167 su 3.551, il 4,7% mentre nel picco della prima fase erano il 3,85%, cioè 137 su 3.560.

Le situazioni più critiche sono alla Residenza Riviera del Brenta di Dolo con oltre 130 positività (96 ospiti e una quarantina di operatori); al Mariutto di Mirano (37 ospiti e 20 operatori) e alla casa di riposo di Scorzé: 62 residenti e 12 operatori. E sull'emergenza operatori ora si stanno concentrando i gestori delle Rsa, per sostituire i contagiati e garantire l'assistenza.

