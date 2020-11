IL BILANCIO

VENEZIA È la giornata più nera di otto mesi e passa vissuti con la paura del contagio come compagna costante: 362 nuovi contagi in ventiquattr'ore.

Così tanti il Veneziano non ne aveva mai visti, nemmeno quando - in primavera - il virus era del tutto sconosciuto. Così tra le 17 di venerdì e la stessa ora di ieri, i positivi salgono a 8.430 dal 22 febbraio, gli attualmente positivi sfondano il tetto delle quattromila unità e si fermano a 4.178, ma è solo una tappa. Crescono i ricoveri (+6 in totale) diventando 181, 18 dei quali in Terapia intensiva. E aumentano ancora una volta i decessi: 3 registrati ieri. Ultime croci, queste, di un rosario che in dieci giorni (dal 21 ottobre) ha messo insieme 34 morti. Per trovare un bollettino senza decessi bisogna scorrere indietro il calendario fino a domenica 18 ottobre.

L'ANDAMENTO

Il bollettino di ieri, il più tragico di sempre, si inserisce in un trend che dal 9 ottobre dimostra come la curva del virus abbia ripreso a salire. I dati (riportati nella tabella a fianco, ndr) raccontano di crescite di contagi, ricoveri e decessi che in alcuni casi sono state anche esponenziali, figlie di focolai esplosi all'improvviso come a Spinea, dove in una settimana la casa di riposo Villa Fiorita ha raggiunto 75 positivi, 57 dei quali residenti (su 104 totali).

In venti giorni di fatto si è passati da 4.700 contagiati totali del 9 ottobre, agli 8.068 del 30 ottobre: poco meno della metà sono avvenuti in questa settimana con una salita costante dal 21 ottobre in poi, una data spartiacque nella narrazione del virus nel Veneziano. Da quella data non si è masi scesi sotto i 101 contagi giornalieri, a fronte di una mole mastodontica di tamponi, anch'essi aumentati in via esponenziale. Di riflesso sono cresciuti i ricoveri con continui incrementi: erano 95 il 9 ottobre, sono diventati 175 il 30 ottobre: +45. Con la Terapia intensiva a crescere, sì, soltanto di 13 unità (da 6 a 19) ma a fare i conti con l'alto numero dei decessi che nello stesso periodo preso in esame sono stati 43.

L'attesa e temuta nuova ondata, quindi, è iniziata la seconda settimana di ottobre. Prima il virus era tornato a bussare, ma non ancora con una prepotenza simile a quella vissuta in primavera.

I RICOVERATI

Cambia anche l'identikit dei nuovi ricoverati. A dirlo è un'indagine dell'Ulss 3 Serenissima sui 150 pazienti ora nei propri ospedali. Messi a confronto con 150 pazienti della prima ondata, emerge che aumentano i ricoverati Covid sotto i quarant'anni e oltre gli ottant'anni, mentre sono dimezzati i settantenni e sono raddoppiati gli ultranovantenni. A registrare una diminuzione sono soprattutto i pazienti della fascia d'età dai 60 agli 80 anni: i 25 ricoverati della prima ondata sono scesi a 12. E una diminuzione è avvenuta anche per chi ha tra 70 e 79 anni, passati dai 46 di marzo ai 30 di ottobre.

Salgono, invece, i ricoverati under 40, passati dai 5 della prima ondata epidemica ai 7 di ora. Gli under 50 (40-49 anni), pur parlando di piccoli numeri, sono quasi raddoppiati, aumentando dai 6 ricoverati di marzo agli 11 di ottobre. Saliti anche i ricoveri dei pazienti under 60 (50-59 anni), passati da 21 a 25 Se chi ha tra 80 e 89 anni sale di 8 pazienti, passando dai 41 della prima ondata Covid 19 ai 49, gli ultranovantenni sono più che raddoppiati: da 6 a 16. «I giovani anziani sembrano essere al momento meno coinvolti - sottolinea il dg dell'Ulss 3, Giuseppe Dal Ben - La maggior parte di loro ha compreso quanto sia utile fare per evitare il contagio».

Nicola Munaro

