IL BILANCIO

VENEZIA È, di nuovo, un bollettino di guerra il report serale di Azienda Zero per la provincia di Venezia. Nelle ventiquattr'ore comprese tra le 17 di domenica e le 17 di ieri, si sono sfiorati i 5mila casi globali da inizio pandemia (4.998, +89 rispetto a domenica) ed è stato sfondato il tetto dei cento ricoveri: 113 (+27), 8 dei quali (+2) in Terapia intensiva. Due i decessi, per un totale di 334.

L'ULSS 3

Fino alle 20.30 di domenica nel territorio dell'Ulss 3 Serenissima c'erano 768 persone attualmente positive al coronavirus. Di queste, 293 stranieri: in pratica uno su tre. E, a loro volta, dei 293, 201 sono originari del Bangladesh: il 69%. Quasi tutti legati alle ditte in appalto a Fincantieri. «Ma con tutto quanto ruota attorno a Fincantieri stiamo tracciando tutti i lavoratori, c'è un rapporto importante», puntualizza il direttore generale dell'Ulss 3, Giuseppe Dal Ben. Il resto della torta degli stranieri positivi se lo dividono moldavi (in 19, il 6%), romeni (13, il 4%), albanesi e marocchini (5 a testa, ciascuno con il 2%) e altre etnie. A dirlo sono i dati - aggiornati alle 20.30 di domenica - forniti ieri dall'Ulss 3. Gli stranieri rappresentano anche il 42% delle persone in isolamento, con il 45% che invece è fatto da veneziani. Solo il 38% delle persone in quarantena è positivo al virus (il 63% è maschio) mentre il resto delle quarantene è di contatti dei positivi (il 56%) e viaggiatori di rientro dai paesi considerati a rischio, il 6 per cento.

POCHI SINTOMATICI

Uno dei dati principali dell'analisi dell'Ulss del Veneziano, è il numero dei sintomatici tra i positivi al tampone, ovvero il 4%, in pratica le persone in ospedale e uno sparuto gruppetto tra chi ha avuto esito positivo al tampone. Il dato, spiega Dal Ben, va letto anche sulla scorta di un virus che ha spostato l'età media dei contagiati ai 37 anni rispetto ai 56 dei primi giorni di marzo, con il maggior numero di positivi (131) tra i 20 e i 29 anni seguito a ruota dai 130 casi tra i 40 e i 49 anni. «Nella fase iniziale del virus erano interessati gli anziani, oggi i soggetti che sono più forti. Si stanno evolvendo anche le terapie messe in atto, ma siamo di fronte a un virus che continua a girare», precisa Dal Ben. Che poi richiama al rispetto delle norme: «Preoccupa la movida - taglia corto - più che altro dobbiamo evitare gli assembramenti e se siamo in mezzo tirarcene fuori. Vedo ancora troppe mascherine portate abbassate, forse va di moda ma non va bene. Il miglior antidoto siamo noi con i nostri comportamenti perché poi il virus questi ragazzi lo portano a casa e fanno partire la catena».

ANDAMENTO E OSPEDALI

«Ora il contagio è simile ad aprile. Nell'Ulss 3 - continua il dg - abbiamo: 61,9 ogni 10mila abitanti nell'Ulss 3. In fatto di attualmente positivi ci sono 12,3 ogni 10mila abitanti, questi i numeri di un quadro che ci permette di lavorare bene negli ospedali. Abbiamo chiaro cosa fare: ad ora abbiamo 67 letti in Terapia intensiva e solo 5 occupati da paziento Covid, siamo comunque sempre pronti a tornare a livello massimo di 101 posti, tenuti per un bel periodo, quasi due mesi: possiamo riattrezzare Dolo e anche parte del Civile, come fatto in precedenza. Così come sappiamo cosa fare a Noale». E i focolai? «Ne abbiamo 56 attivi - risponde il dg - la maggior parte nelle famiglie, pochi nel mondo del lavoro e nessuno nello sport. Al Civile? Ora è sotto controllo ma la situazione è diversa dai 90 casi di Noale». In fatto di tamponi, l'Ulss 3 ne ha eseguiti fino alle 20.30 di domenica, 227.329, dei quali solo il 2,3% è positivo.

