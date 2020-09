IL BILANCIO

VENEZIA Dopo la vittoria bis di Luigi Brugnaro con il centrodestra unito, e il secondo posto del centrosinistra di Pier Paolo Baretta, il quarto partito a Ca' Farsetti è il Movimento 5 stelle di Sara Visman (4%), ma in calo di 8 punti rispetto a cinque anni fa (12%). «Sapevamo che saremmo calati - commenta la pentastellata - eravamo molto preparati, ma visti i successi a valanga di Zaia e di Brugnaro è un risultato quantomeno positivo, consolidare la nostra presenza ci fa ben sperare, perché ci permette di proseguire con i progetti iniziati gli anni scorsi. Paghiamo lo scotto di essere andati al governo - sostiene - e le conseguenti polemiche strumentali contro scelte ministeriali in cui il M5S è stato in prima linea, come quelle sulla ministra Azzolina e sul reddito di cittadinanza». La ormai ex candidata sindaco punta il dito sulle tempistiche della propria promozione elettorale. «Qui a Venezia siamo partiti molto tardi - spiega - la mia campagna è cominciata solo all'inizio di agosto, quindi abbiamo faticato non poco a veicolare le nostre proposte. Ad ogni modo - prosegue - sarò l'unica rappresentante del Movimento in Consiglio comunale, ma con i numeri che avrà la maggioranza di Brugnaro, sindaco dalle inaugurazioni a raffica, forse gli equilibri non muteranno più di tanto rispetto al passato. Nei prossimi cinque anni non mi aspetto niente di diverso dal clima di non ascolto e di gestione padronale da parte di questo primo cittadino, anche se auspico che l'ingresso di volti nuovi in aula, pur nella stessa maggioranza, porti qualche piccolo cambiamento. Di certo dovremo organizzarci con dei gruppi di lavoro per analizzare dossier e delibere, affrontando al meglio il nostro ruolo all'opposizione, senza sconti e più agguerriti di prima». Visman ricorda i temi ambientale, i trasporti, il consumo di suolo, la casa, i turismo come «quelli che stanno più a cuore, perché identitari del Movimento, nonché gli stessi che assillano il tessuto veneziano, su cui lavorare con caparbietà».

Per Elena La Rocca, consigliere pentastellata in Comune, capolista alle Regionali, «è un risultato dignitoso in un contesto difficile, con errori di comunicazione importanti da parte di Roma verso i territori che provocano sfiducia. Adesso Sara deve portare avanti le istanze degli ultimi anni - ricorda - per esempio fermando la follia dell'inceneritore che mette in pericolo la salute. Questa stravittoria - chiosa - deve accompagnarsi per Brugnaro a un po' di responsabilità». Davide Scano, altro consigliere comunale del M5S, che non si è ricandidato, parla di «risultato negativo per disorganizzazione che rispecchia il dato generale. Siamo ormai un partito a trazione sudista che sta scomparendo dal Nord - prosegue - con una marea di attivisti e simpatizzanti in meno a causa delle alleanze con Lega e Pd. In Comune abbiamo tenuto - riconosce - e sono contento per Sara, ma il calo è evidente, e da oggi avremo un solo consigliere, che dovrà portare avanti una storia di presenza a Ca' Farsetti lunga dieci anni. Io darò una mano - conclude amareggiato - ma mi sto disaffezionando a questo Movimento a causa delle scelte nazionali».

