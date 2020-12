IL BILANCIO

VENEZIA Dieci mesi di pandemia, ieri. Il 22 febbraio il Veneziano si svegliava con il virus a Oriago di Mira, il giorno dopo, il 23 febbraio (dieci mesi esatti, oggi) l'incubo sarebbe sbarcato a Venezia con due anziani positivi. Dieci mesi dopo, ieri, il Veneziano è andato a dormire con l'ennesimo bollettino di guerra emesso da Azienda zero a pesare sulle spalle: altri 584 nuovi positivi (in risalita dopo i cali di domenica e lunedì) che portano il monte totale a quota 33.502 contagiati per 13.688 attualmente positivi. E poi con altri 19 decessi (fanno 315 a dicembre, 941 in tutto). In risalita (+17) anche i ricoveri negli ospedali che hanno toccato il picco massimo con 588 pazienti su un letto in struttura: del totale dei ricoverati sono 59 in Terapia intensiva. Quello che si aspetta, ora, è di capire se i contagi stiano raggiungendo la parte finale del picco per poi iniziare la curva di discesa. Il responso potrà arrivare solamente dall'analisi dell'andamento dei prossimi giorni: se i nuovi positivi continueranno ad esserci ma diminuiranno nell'intensità della salita, ecco che l'orizzonte potrebbe permettere di intravedere una discesa.

SALZANO

Il covid intanto ha spento il sorriso dolce del casinò. Se n'è andato domenica a 65 anni Claudio Galzignato, residente a Salzano e per anni capotavolo al casinò di Ca' Noghera, dove da poco era andato in pensione. Non aveva problemi di salute, il suo è stato però un calvario: i primi problemi di salute sono sopraggiunti nei mesi scorsi, poi Galzignato è stato ricoverato.

Sembrava poterne uscire, tanto da essersi negativizzato, ma nel frattempo il virus aveva fatto danni irreparabili e il sessantacinquenne è spirato domenica in terapia intensiva a Mirano. A darne il doloroso annuncio sono stati i figli Tania, Federico e Alessandra, con l'amatissimo nipotino Davide, che ha potuto godersi solo per poco tempo. Una carriera, la sua, nata e cresciuta tra le mura del casinò veneziano, dove ormai era un veterano. Considerato un valido collaboratore, molto stimato dai colleghi, viene descritto come un professionista modello, sempre circondato da amici e con una famiglia fantastica. Sempre dedito al lavoro, dove non era mai mancato, sempre presente. I funerali si svolgeranno domani alle 9.30 nella chiesa di Santa Bertilla a Spinea.

SPINEA

E sempre a Spinea il covid ha strappato ai suoi cari anche Iolanda Semenzato, vedova Gnan, uno dei volti più conosciuti del centro. Aveva 87 anni. Nata a Mestre, ha vissuto da bambina gli anni più difficili della guerra e quelli successivi del boom economico, crescendo ben sei figli e andando ad abitare, nel 1969, in un appartamento dei palazzi di via Bennati, in centro a Spinea. Nota a tutti per la sua simpatia e solarità, in molti la ricordano muoversi in bici per le strade del centro.

«Era solita - spiegano i familiari - dispensare sempre a tutti, parenti, amici e conoscenti, parole di conforto, consigli e pareri, forte di un carattere vivace e sanguigno che la rendevano simpatica a tutti».

Le sue passioni erano ascoltare la radio e le partite del suo Milan. Da un anno e mezzo era ospite della Rsa Anni Sereni a Scorzé e come molti ospiti ha contratto il virus, dopo aver superato indenne la prima ondata. Una decina di giorni fa sono arrivati i primi sintomi con febbre, astenia e nausea: sembrava poter superare la malattia, ma poi Iolanda è peggiorata ed è spirata, lasciando nel dolore parenti e amici impossibilitati a portarle un ultimo saluto a causa delle restrizioni sanitarie. I funerali si sono tenuti ieri pomeriggio in chiesa a Santi Vito e Modesto.

Filippo De Gaspari

