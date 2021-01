IL BILANCIO

VENEZIA Dieci anni in meno rispetto all'ondata di primavera. Perché se è vero che il maggior numeri di decessi nella seconda fase del contagio si è avuto sempre tra gli ultraottantenni, è altrettanto vero che l'unica fascia nella quale è cresciuta la percentuale delle vittime è quella tra i 70 e i 79 anni. Mentre nulla è cambiato per il dato percentuale dei decessi tra i cinquantenni. Nella prima fase della seconda ondata (cioè a metà novembre) quella fascia d'età aveva avuto un maggiore picco di casi, alcuni così gravi da portarli in ospedale o costringerli a pagare il prezzo più caro. Tra questi il falconiere Ivan Busso, il nome più eclatante di un elenco che aveva compreso anche altri 4-5 casi, e sul quale la Regione Veneto ha aperto un'inchiesta sanitaria con l'obiettivo di sequenziare il virus che in poche settimane ha ucciso prima lui, poi la madre e infine il padre. Ma l'impressione - data anche dall'emozione di scontrarsi con croci così giovani - di un incremento di morti nelle fasce d'età è smentita dai numeri. Tra il 21 febbraio e il 14 agosto 2020 infatti i cinquantenni deceduti erano il 3% del totale, stesso numero della seconda fase, compresa tra il 15 agosto 2020 e il 15 gennaio.

Confrontando i dati della prima con quelli della seconda ondata, gli unici ad aumentare tra i deceduti sono stati i settantenni che in primavera, quando il virus si era presentato per la prima volta al mondo, rappresentato il 20% delle croci nel territorio dell'Ulss 3 Serenissima. Ora - con il ritorno del contagio alle spalle - quel numero si è alzato ed è arrivato a toccare il 24%. Unica età in controtendenza tra le fasce che hanno registrato percentuali in riduzione o dati identici. In calo anche i decessi tra i quarantenni (40-49) anni: erano il 2% in primavera, sono l'1% adesso. Il discorso vale anche per le vittime legate al virus tra i 60 e i 69 anni che tra il 15 agosto 2020 e il 15 gennaio 2021 sono l'8% del totale dei defunti, mentre fino ad agosto rappresentavano il 10 per cento della torta complessiva. E i grandi anziani? Anche loro in diminuzione percentuale: dal 65 della prima ondata al 64 di quella attuale. Il fatto che la mortalità giovanile non avanzi è anche dimostrazione di come ci sia una risposta alle cure sanitarie, soprattutto da parte delle fasce d'età meno anziane che, se colpite in massa nella prima fase dell'ondata d'autunno, hanno poi vinto il virus.

Cinquecentoquattordici i dipendenti della sanità dell'Ulss 3 che si sono contagiati lottando contro il virus. I numeri, aggiornati al 13 dicembre, sono quelli forniti dalla stessa Azienda sanitaria. Il maggior numero di contagi è avvenuto a novembre (210) e ottobre (81), poi i 57 di maggio, i 53 di marzo, i 45 (ma provvisori) di dicembre, e i 42 di aprile: il resto dei mesi (giugno, luglio, agosto e settembre) sotto la decina di casi. Gli ospedali più colpiti sono quelli di Dolo-Mirano-Noale con 287 casi, seguiti da Venezia e Mestre con 169 e da Chioggia con 58. Dei contagiati la maggior parte - 503 - sono medici e operatori, persone cioè che ogni giorno vivevano l'emergenza in corsia. Analizzando il report, 297 contagiati fanno parte del personale sanitario, 147 di quello tecnico da laboratorio, 58 tra dirigenti medici e sanitari, 11 amministrativi e 1 altro caso che non rientra in questo spaccato di persone. «Come Cgil - commenta Daniele Giordano, segretario provinciale di Fp Cgil - riteniamo che questo numero sia molto significativo e non possa essere in alcun modo sottovalutato o ridimensionato. Se nel conto si mettono anche coloro che non erano in situazioni a rischio, in aree più protette il modo per falsare il dato è semplicissimo. Se pensiamo che il dato di positivi sul totale della popolazione si attesta al 4% questo vuole dire che in ambito sanitario, dove dovrebbe esserci maggiore protezione, il dato è più del doppio», chiude.

Il bollettino quotidiano di Azienda zero certifica l'ennesimo calo del contagio: ieri si sono registrati 145 nuovi casi (mai così pochi dal 24 ottobre) e gli attualmente positivi sono scesi a 8.166. Undici i decessi di giornata mentre calano i ricoveri negli ospedali: 345 (-28) di cui 38 (-2) nel reparto di Terapia Intensiva.

