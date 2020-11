IL BILANCIO

VENEZIA Così tanti non se ne vedevano dal 20 aprile. Era il pieno lockdown nazionale e i ricoverati negli ospedali raggiungevano quota 241. Ieri pomeriggio, alle 17, il bollettino regionale di Azienda Zero ha avvicinato il numero dei ricoverati della seconda ondata al report di quel giorno: 239 persone su uno dei letti degli ospedali del Veneziano, solo 2 in meno rispetto alla sera del 20 aprile. Simile a quel giorno anche i dati dei pazienti in Terapia intensiva: il 20 aprile c'erano 24 persone, ieri 22.

Ma il 20 aprile - quando si parlava di Fase 2, ora si discute di zone e di possibili altre strette - i ricoveri erano in calo (-1). Il bollettino di ieri ne ha contati 17 in più rispetto al giorno precedente, variazione record nella seconda fase. E i contagi? Erano stati 34 con 5 decessi. Numeri superati da quelli di ieri, nel quale si sono registrati 252 nuovi contagi (9.953 i positivi totali) e 6 decessi, 397 in tutto. È vero, sono aumentati in maniera esponenziale i tamponi rispetto ad aprile, ma se cinque mesi e mezzo fa la curva era in lenta discesa, ora si sale. Anche perché decessi e ricoveri sono del tutto slegati da un tracciamento maggiore e alcune ferite sanguinano più di altre come Villa Fiorita, la residenza per anziani di Spinea che ha visto allargare il focolaio: più di 100 i contagiati e 3 decessi. Mentre si aprono dei focolai al Lido: 3 ospiti e 9 lavoratori sono positivi al Carlo Steeb e 5 lavoratori e 15 ospiti allo Stella Maris.

LA SCUOLA, IL WEBINAR

Tra i risvolti che più preoccupano nel territorio dell'Ulss 3, c'è anche la scuola. Finora sono 337 gli alunni positivi al virus, una novantina dei quali in isolamento. Dei docenti, 90 fin qui positivi. Alto il numero dei tamponi effettuati: 5297 sugli studenti e 737 sugli insegnanti. Per cercare una risposta e delle soluzioni, oggi è in programma il decimo incontro tra l'Ulss 3 e gli operatori delle scuole del territorio: 400 tra presidi, insegnanti, operatori scolastici. «Il lavoro dell'Ulss per le scuole in questi mesi - spiega il dg Giuseppe Dal Ben - è fatto di dialogo continuo, di reciproco sostegno, di formazione attraverso il Team Scuole Covid. L'incontro è l'occasione per rispondere a tutti i quesiti sulle procedure, sulle normative, sulle nuove regole».

Ogni istituto infatti ha un referente Covid con il compito di tenere il collegamento, a nome dell'istituto, con l'Azienda sanitaria per ogni tema. Per parte sua, l'Ulss 3 Serenissima ha deciso di costituire, in luogo dei due referenti previsti dalle disposizioni regionali, un vero e proprio Team Scuole Covid. «Negli incontri abbiamo dato indicazioni - spiega il responsabile del gruppo, il dottor Luca Sbrogiò - sui temi più svariati: dalle norme per l'utilizzo degli spogliatoi a quelle per le giustificazioni e le autocertificazioni per la riammissione a scuola. Dalla disposizione dei banchi alla gestione dei soggetti fragili, dalla sanificazione dei giochi negli asili all'utilizzo dell'acqua del rubinetto nei bagni, alle norme su astucci e quaderni e di asciugamani e bavaglini». «Il dialogo tra il Team e gli operatori della scuola è continuo - sottolinea la dottoressa Silvana Zanon che segue la comunicazione - e prosegue tra una sessione del webinar e l'altro: sito, Facebook, WhatsApp sono i canali attivati, disponibili sempre e frequentatissimi».

Nicola Munaro

