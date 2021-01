IL BILANCIO

VENEZIA Continua a scendere i dati rappresentativi del contagio da coronavirus nel Veneziano, indice di come si stia vivendo una fase d'arresto dell'avanzata della pandemia, dopo il novembre terribile e dopo un dicembre che più nero non poteva essere.

La luce portata dalla discesa costante degli indicatori, è annebbiata dal dato dei decessi che ieri hanno toccato il loro picco massimo nella settimana con 17 nuove croci. Ed è un dato destinato a continuare dal momento che quello delle morti sarà l'ultimo indicatore a fermarsi proprio perché eredità del picco e del pianoro della diffusione vissuta nei mesi scorsi.

LA GIORNATA DI IERI

Nelle ventiquattr'ore comprese tra le 17 di giovedì e le 17 di ieri, il bollettino regionale di Azienda zero ha registrato 204 nuovi casi di positività nel territorio dell'area metropolitana di Venezia, che fanno salire a 49.857 i veneziani entrati in contatto con il nemico invisibile da quando il virus ha bussato alla porta del Veneziano, all'1.30 del 22 febbraio scorso, più di undici mesi fa.

Calano però gli attualmente positivi, cioè le persone che al momento della rilevazione quotidiana hanno il tampone positivo: quella di ieri è una data da ricordare che ha visto gli attualmente positivi scendere sotto quota 7 mila arrivando a 6.792 casi, sugli stessi livelli dei report di inizio novembre, quando la seconda ondata della pandemia doveva ancora colpire in tutta la sua violenza.

Calano anche i ricoveri: a ieri 276 persone si trovavano, complessivamente, su un letto d'ospedale perché positive al virus (-9 rispetto a giovedì) di cui 24 (-6) erano in Terapia intensiva. Il dato di ieri riporta l'orologio degli ospedali indietro all'8 novembre e la decrescita dei malati è stata certificata dalla regione (che ha dato il disco verde all'ingresso in Fase 3) e dalla ripresa annunciata per lunedì 1 febbraio delle prestazioni sanitarie: nell'Ulss 3 sono 27 mila le visite da riprogrammare perché sospese o non prenotate durante la sospensione dell'attività ospedaliera.

Nota dolente del bollettino, i decessi: altri 17 ieri che portano il conto totale dall'1 marzo a 1.555 decessi.

I VACCINI

Oggi sono attesi all'Angelo di Mestre altri flaconi del siero Moderna che verrà utilizzato per vaccinare gli over 75 a partire dal 15 febbraio con le persone nate nel 1941.

Le scorte saranno conservate all'Angelo per tutta la regione e serviranno anche a dare avvio alla campagna vaccinale a domicilio per quegli anziani che non potranno recarsi nei punti proposti dai Comuni e scelti assieme alla direzione generale dell'Azienda ospedaliera Serenissima. Per loro ci penseranno i medici Usca che raggiungeranno le abitazioni degli anziani da vaccinare e inoculeranno a domicilio il siero anti coronavirus.

Intanto prosegue la campagna di richiamo vaccinale tra chi aveva ricevuto la prima dose del vaccino Pfizer. Finora sono state somministrate 29.371 dosi.

Nicola Munaro

