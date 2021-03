IL BILANCIO

VENEZIA Complice la vaccinazione quasi totale, il virus è di fatto sparito dalle residenze per anziani, per due volte la ferita più difficile da sanare in quest'anno di pandemia. A ieri risultava positivo lo 0,18% dei residenti, cioè 7 ospiti su 2.833. Poco più alto il tasso degli operatori positivi: 0,45%, 16 su 3.551.

LA GIORNATA DI IERI

Crescono i nuovi casi ma frenano i ricoveri. E ancora quattro decessi. È la sintesi estrema del capitolo veneziano sull'andamento del virus in Veneto: una lenta risalita che comunque spaventa e spinge le aziende sanitarie a tenere alta l'attenzione riaprendo, tanto nell'Ulss 3 Serenissima quanto nell'Ulss 4 Veneto orientale, reparti e aree Covid che fino all'altro giorno erano tornate alla normalità sanitaria dopo aver affrontato la buriana d'inverno. E nonostante la situazione sia ancora ben lontana dall'emergenza e dalla Fase 5 degli ospedali - quella in cui le strutture sanitarie si occupano nella loro interezza al contrasto alla pandemia, dedicando il resto alle emergenze gravi - questo scorcio di inizio primavera non lascia tranquilli.

Nell'area metropolitana si sono registrati 313 nuovi casi di positività, 52 in più di martedì, che hanno spinto la platea degli attualmente positivi a 6.453 (+84 in un giorno solo) e a 58.365 i veneziani che dal 22 febbraio 2020 hanno incrociato il virus sulla propria strada. In risalita (anche se con un +1) i ricoveri, arrivati nel complesso alla quota di 233, di cui 25 in Terapia intensiva, numero raggiunto martedì pomeriggio e rimasto stabile nelle ultime ventiquattr'ore. Non si arresta invece la crescita dei decessi: tra le 17 di martedì e ieri ce ne sono state 4, per un totale arrivato a 1.757.

L'ANDAMENTO

Il fatto che ci sia un aumento della diffusione del virus è segnalato anche dai dati del report quotidiano stilato dall'Ulss 3 sul proprio territorio.

In salita la percentuale dei positivi sul totale dei tamponi effettuati, che ieri sera ha toccato il 6,9 per cento dei positivi. Questo mentre il territorio dell'Ulss 3 Serenissima resta distante dal tasso di attualmente positivi ogni centomila abitanti fissato dal Governo. Nonostante il destino del Veneziano sia stato quello di tutto il Veneto, da lunedì retrocesso in zona rossa a un anno di distanza dall'ultima volta (fatta eccezione per la chiusura di Natale) il tasso espresso dal territorio dell'azienda sanitaria è di 160 attualmente positivi ogni 100mila abitanti. La soglia per dichiarare la sofferenza è, come imposto dall'Esecutivo, a 250 positivi su 100mila residenti.

SCUOLE

Nelle scuole, ora chiuse, ci sono comunque 109 casi e 16 focolai di coronavirus: 123 gli alunni positivi (790 i quarantenati) con 14 docenti contagiati a cui aggiungere 73 in isolamento.

