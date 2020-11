IL BILANCIO

VENEZIA Cinquecentocinquanta morti dall'1 marzo, sedici solo ieri per un altro record psicologico che si aggiorna. Sembra non finire mai, in un novembre nero, la morsa del virus. Trenta croci in due giorni - i 16 di ieri e i 14 di lunedì - che si sommano alla striscia di lutti aperta il 19 ottobre e da quel giorno mai interrotta, nemmeno per una tregua di ventiquattr'ore.

Nemmeno ora che la curva dei nuovi positivi avanza con il freno a mano tirato: ieri altre 357 casi, comunque meno rispetto ai 374 di lunedì, i 384 di domenica e i 523 di sabato, solo per prendere a paragone gli ultimi giorni. Ma mentre - a leggere i numeri - il picco della seconda ondata sembra essere arrivato e il plateau si sta assestando sempre su livelli alti (dovuti alle migliaia di tamponi) i decessi in un qualche modo legati al virus non calano. E spaventano. Così come i ricoverati: ieri che ne sono stati altri 18 che portano il totale a 499 persone in ospedale. Mai così tante: 58 (altro record questo) sono in Terapia intensiva e sono 7 in più di lunedì.

L'IMPRENDITORE

Il Covid si è portato via Sergio Milan, noto imprenditore camponogarese, aveva 73 anni. Sergio, persona che colpiva per la sua gentilezza e amicizia, aveva fondato e gestito il gruppo di Supermercati Milan. Un grosso supermercato, aperto nel 1971 a Camponogara, ove oggi si trova Alì a cui è stato venduta l'area nel 2008. Poi un supermercato più piccolo, in centro, nel complesso da poco restaurato ove ha trovato posto una pizzeria d'asporto ed una gelateria. A Dolo, poi, in piazza Marzabotto, aveva aperto un altro punto vendita. Sergio aveva anche ricoperto dei ruoli nel mondo del volontariato e dello sport. Era stato presidente dell'associazione cavalieri della Riviera del Brenta circa 18 anni fa e si era dedicato anche al mondo del basket.

Era stato anche presidente della locale associazione calcistica Ac Camponogarese e presidente della locale sezione dell'associazione Lagunari di Camponogara. Con lui ha sempre lavorato, presso il supermercato di Camponogara, anche la moglie, Isolina ed il figlio Cristian. Oltre a loro, lascia anche la nuora, Chiara e sue nipotine, Alessia e Giulia. «Mio padre - dice il figlio Cristian - era una persona sempre disponibile. Amava le persone che aveva imparato ad aiutare durante gli anni di attività. Per le mie figlie dava tutto. La prima domenica del mese amava recarsi all'alzabandiera di fronte al municipio».

Da 15 giorni Sergio aveva contratto il Covid ed aveva fatto un'embolia. I funerali non ancora decisi.

IL VOLONTARIO

Volontariato in lutto a Salzano: il Covid ha strappato all'affetto dei suoi cari e del paese Gesuenzo Di Dio, una vita spesa per gli altri. Aveva 69 anni e si era ammalato di Covid nelle scorse settimane, pur senza aver sofferto di altre patologie gravi. Ricoverato prima a Dolo, poi trasferito all'ospedale di Jesolo, è mancato ieri mattina.

Di Dio era noto a Salzano per aver fatto parte dell'Auser e del gruppo di volontari che organizzava, insieme al Comune, alcuni servizi a favore delle persone anziane e dei più indigenti, che potevano essere così accompagnati a svolgere visite mediche o ai quali veniva portata a casa la spesa e pasti caldi. Di Dio era in prima linea, come lo era nel gruppo comunale di protezione civile e nell'Anpi, l'associazione dei partigiani di Salzano, dove ricopriva la carica di presidente. Lo ricordano con affetto l'ex sindaco Alessandro Quaresimin, con la cui amministrazione aveva a lungo collaborato proprio nelle associazioni di volontariato sociale. Nella vita si era dedicato agli altri e ai loro diritti anche nel lavoro, come sindacalista.

