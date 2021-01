IL BILANCIO

VENEZIA Che la discesa sia ripida come la risalita è a tutti gli effetti un buon segno. Il virus sta battendo in ritirata così velocemente come aveva ricominciato a far paura tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre quando si parlava già di seconda ondata ma ancora non si sapeva che si stava andando incontro a un'avanzata perfino peggiore del primo round di marzo e aprile. Così tra ottobre e novembre, in due settimane, gli attualmente positivi - cioè chi è malato Covid-19 al momento della rilevazione quotidiana - erano raddoppiati come ora sono dimezzati, mostrando una nuova luce in fondo al tunnel. Se non fosse che i ritardi e i tagli certi delle dosi di vaccini Pfizer, e quelli annunciati di Moderna e AstraZeneca, non abbiano complicato le cose spostando più in là di due settimane l'avvio della campagna vaccinale sulla popolazione.

I dati, si diceva. Nel territorio di competenza dell'Ulss 3 Serenissima, il 4 gennaio c'era stato il picco massimo della seconda ondata: 9.369 attualmente positivi (oltre a 427 ricoverati di cui 48 in Terapia intensiva). Tre settimane dopo il panorama è tutt'altra cosa: a ieri gli attualmente positivi - che loro malgrado rappresentano la fotografia più fedele del contagio - sono crollati a 4.339. La diminuzione è stata prima lenta (l'11 gennaio erano 8.953) per poi diventare vertiginosa nei quindici giorni successivi: 6.542 il 18 gennaio per chiudere con i 4.339 di ieri, meno della metà dei positivi presenti solamente due settimane prima.

Il dato - ovvio che sia così - si riverbera anche sui ricoveri complessivi e sui posti letto occupati nelle Terapie intensive. A ieri nelle strutture dell'Ulss 3 c'erano 262 persone, di cui 35 in Intensiva mentre il 18 gennaio - quando cioè la ritirata aveva imboccato la discesa - di ricoverati ce n'erano 409 di cui 44 nei reparti per acuti.

Tutto bene? Non proprio. La discesa della curva, facilitata e spinta anche dalle norme di semi o totale lockdown rivolute dal Governo, se non era proprio annunciata, era quantomeno auspicata anche per arrivare all'inizio della campagna vaccinale di febbraio con un numero basso di attualmente positivi e di ricoverati.

Ma ora che la traiettoria della curva è arrivata al punto d'impatto voluto, manca la sponda principale, quella capace di far dare un'inversione di rotta alla convivenza con il nemico invisibile e trasformare una logorante guerra di trincea in un assalto decisivo, i vaccini. In settimana sono attesi all'Angelo di Mestre - hub provinciale per Pfizer e regionale per Moderna - le nuove dosi. Ma serviranno soltanto a chiudere parte dei richiami sui medici, operatori sanitari e anziani delle case di riposo già vaccinati con la prima delle due iniezioni previste dalla Pfizer.

Nessuna speranza, invece, per gli over75 non ricoverati in Rsa, che dovranno aspettare ancora: la data annunciata dell'1 febbraio è una chimera, probabile che i primi vaccini fuori dalle strutture sanitarie vengano fatti a partire da metà febbraio.

Il problema è lapalissiano, mancano le dosi di Moderna: l'Ulss 3, solo per fare un esempio, con le dosi a disposizione (e dovendo calcolare anche in questo caso il richiamo) è in grado di vaccinare poco più di 500 anziani. Poi, stanti così le forniture, è costretta a fermarsi per somministrare le seconde dosi e non mandare tutto a monte quanto fatto fin qui.

Intanto però il virus rallenta la propria corsa anche in tutto il Veneziano: nella giornata di ieri ci sono stati 188 nuovi casi, cioè qualcuno in più rispetto a domenica, ma in linea con l'andamento dell'ultima settimana. Con quelli di ieri i contagiati titali nell'area metropolitana salgono a 48.959, mentre gli attualmente positivi continuano la loro cura dimagrante scendendo a 7.686 in tutto il Veneziano. Calano ancora i ricoverati totali (324, cioè -14) e quelli in Terapia intensiva (36, -3). Crescono ancora i decessi che superano la soglia psicologica di 1.500: sono 1.507, +16.

Tra gli attualmente positivi del Veneziano, 717 sono bambini e ragazzi tra gli 0 e i 14 anni: 55 hanno tra 0 e 1 anno, 157 tra 2 e 6 anni e 5050 tra i 7 e i 14 anni.

Nicola Munaro

