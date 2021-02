IL BILANCIO

VENEZIA Calo dei contagi (147 ieri) con gli attualmente positivi che continuano la loro ritirata scendendo a 5.327. Così come scendono i ricoverati nelle strutture ospedaliere, arrivati a 177 (-14 solo ieri) con i pazienti in Terapia intensiva che restano fermi a 15. Crescono (arrivando a 1.642) i decessi, che ieri sono stati ancora 6. Questo mentre non si vede l'effetto scuola nel numero dei contagi: a ieri sera le classi con almeno un positivo erano 58 in tutto il territorio dell'Ulss 3 e di focolai interni (casi in cui il virus si era propagato nella stessa classe) ce n'erano solamente 3.

A Salzano il Covid ha portato via alla comunità la preziosa opera dell'organista titolare della chiesa di San Bartolomeo: Mario Trevisan aveva 71 anni ed è mancato mercoledì per le conseguenze dell'infezione del virus. Abile e raffinato musicista, diplomato al conservatorio di Padova con Giuseppe De Donà, è stato anche insegnante di educazione musicale in molte scuole, tra cui Noale e direttore della Corale di San Dono di Massanzago. Il maestro Silvio Celeghin, dell'associazione Marzo Organistico di Noale, lo ricorda così.

IL RICORDO

«Persona umile e profonda come poche, collaborava attivamente per i concerti del nostro Festival Internazionale. Il nostro sentimento di affetto e vicinanza va alla famiglia tutta».

Appassionato e talentuoso, Trevisan amava trasmettere la musica alle nuove generazioni e accanto al servizio in parrocchia teneva anche lezioni private di piano. Lascia la moglie Augusta, i figli Stefano, violista dell'Orchestra Santa Cecilia di Roma e Paolo, che lavora nella casa di riposo, oltre all'amato nipotino e un fratello, Primo. Il funerale sarà celebrato domani, sabato, alle 10 nella sua chiesa, l'arcipretale di Salzano, dove per anni le sue note hanno accompagnato le funzioni religiose. La cerimonia sarà anche in diretta Facebook. Per suo stesso desiderio, eventuali offerte raccolte durante le esequie saranno devolute a favore della parrocchia.

MAERNE

Aveva solo 55 anni, nessuna patologia, donatore Avis: il Covid ha stroncato pure lui. Tutta Maerne, dove abitava da 28 anni (era nativo di Zelarino) ed era conosciutissimo, piange Francesco Battaggia, ennesima vittima della pandemia nel comune, spirato giovedì all'Angelo dopo una lunga lotta. Come rivela la figlia Anna, il papà temeva il virus ed era scrupoloso nel suo lavoro, a contatto col pubblico: già magazziniere alla Cedim, era entrato alla Coop facendo il commesso per anni a Venezia e da ultimo nel punto vendita di Salzano, ed era anche delegato sindacale Cgil. A essergli fatale lo slancio di generosità per accudire la zia 90enne, che invece è guarita, al posto della badante rimasta contagiata. Battaggia ha accusato i sintomi il 28 dicembre, il 7 gennaio è stato ricoverato a Dolo, il 22 l'hanno intubato: sperava di cavarsela presto, ma i polmoni sono andati peggiorando, nonostante i medici abbiano tentato ogni cura possibile. Il 25 gennaio è stato trasferito nella terapia intensiva dell'Angelo, che i familiari ringraziano di cuore, per provare l'Ecmo ma alla fine anche gli altri organi hanno ceduto. Un gigante buono, si faceva in quattro per tutti, aveva la passione per gli animali, la pesca e la vespa, oltre che per la sua famiglia: un lavoratore instancabile sempre dalla parte dei diritti dei lavoratori lo piangono la moglie Roberta e le figlie Anna e Carolina. Lascia anche la mamma e una sorella. I funerali martedì alle 10 in chiesa a Maerne.

Filippo De Gaspari

Nicola De Rossi

