IL BILANCIO

VENEZIA Calano i ricoveri in Terapia Intensiva. Calano gli attualmente positivi, calano i ricoverati in generale per coronavirus. Aumentano, ma solo di 35 unità - che a questo punto vengono surclassati da un rosario di numeri positivi - i nuovi casi di persone contagiate da Covid-19. Mentre continua a salire la curva dei decessi: ieri sono stati tre i veneziani a perdere la vita, a cui si aggiunge una donna della provincia di Padova morta all'ospedale di Dolo.

LA GIORNATA DI IERI

I casi totali dall'inizio dell'emergenza salgono a 2.096 (+35) mentre calano fino a quota 1.124 gli attualmente positivi, -72 rispetto a giovedì. Scendono a 253 ricoverati con sintomi (-4) e le persone curate a casa: 871, con una flessione di 69 persone. Ancora una flessione nel totale dei letti a disposizione nei reparti di Terapia Intensiva, che scendono a 30.

LE VITTIME

Arriva a 186 la quota dei deceduti, tre ieri. Nella casa di riposo Casson di Chioggia è spirata Clita Veronese, anche lei di Chioggia. Quando era ancora in grado di vivere da sola, Clita Veronese, si dilettava di poesia. Sono passati 12 anni da allora, ma i video su Youtube di quella signora con i capelli grigi che recitava, con voce ritmata, brevi poesie, resteranno a ricordo di lei anche per tutti coloro che non l'hanno conosciuta in vita. Clita, ormai 94enne, da un po' di tempo era ospite della casa di riposo di Chioggia, al primo piano del nucleo Girasole, dove è morta, l'altra sera, ottava vittima nell'istituto per anziani. Aveva un edema polmonare che, forse, non era stato giudicato troppo preoccupante perché, pur positiva al coronavirus, non era stata trasferita in ospedale. Nella notte tra giovedì e venerdì, il suo stato generale è precipitato e i suoi due figli, un uomo e una donna, l'hanno persa per sempre. Nella stessa tragica notte, all'ospedale di Dolo, dove era ricoverato, è morto anche Loris Boscolo Bielo, 67 anni, ex pescatore di vongole che abitava nel centro storico di Sottomarina. I morti residenti a Chioggia, conosciuti ieri, erano 23. In casa di riposo gli ospiti positivi al virus sono 32, sei dei quali ricoverati a Dolo. In città i casi positivi sono, in tutto 220 e sono 478 le persone in isolamento domiciliare. Sempre a Dolo è spirato anche Tarcisio Gorgi, 90 anni, di Santa Maria di Sala. Il novantenne abitava in via Noalese a Caselle de' Ruffi, ma da qualche tempo era ospite della Residenza Venezia a Marghera. È morto a Dolo dopo un breve ricovero, a causa delle complicanze del contagio. Il Salese piange così la sua prima vittima di coronavirus, uno dei suoi ragazzi degli anni Trenta, gli anziani che in questa parte del Graticolato romano sono più di una semplice generazione, capaci di far crescere paesi, terreni e aziende. L'addio dopo che era rientrato qualche giorno fa l'annuncio del primo decesso, quello del povero Luca Masato, 49 anni di Stigliano, mancato in realtà per un'embolia polmonare.

All'ospedale di Dolo è spirata anche Rina Manfrin, 87 anni, di Piove di Sacco (Padova).

LE STRUTTURE

Intanto gli ospedali studiano la ripartenza dall'emergenza, fissata per il 3 maggio, Si dovranno recuperare le prestazioni perdute, con l'attenzione ai pazienti e alle necessità di salute. In queste settimane si sono garantite le prestazioni U e B (come da indicazioni regionali) più quelle previste in emergenza o indifferibili,

Diego Degan

Filippo De Gaspari

