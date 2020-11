IL BILANCIO

VENEZIA Aumentano i contagi ma calano i ricoveri e crescono (ancora) i decessi. Mentre non si fermano i contagi alla Cittadella della giustizia di piazzale Roma, il bunker di Mestre viene chiuso per sanificazione. E nelle case di riposo sale la percentuale dei positivi.

LA GIORNATA

Lo ore tra il tardo pomeriggio di domenica e quello di ieri, raccontate dal bollettino serale di Azienda Zero parlando di 471 nuovi contagi (erano stato 352 domenica sera) per un totale di 15.154 malati da inizio della pandemia. Piccola flessione degli attualmente positivi (8.619) e un leggero aumento dei ricoveri, con 5 nuovi ingressi in ospedale che portano la somma a 395 casi: 48 sono in Terapia intensiva dove ieri si sono registrati anche qui cinque nuovi pazienti. La giornata di ieri, ed è il risvolto positivo, segna una frenata importante sui nuovi ricoveri: erano stati 24 sabato, scesi a 20 domenica e crollati a 5 ieri, la seconda variazione più bassa dal 28 ottobre. Aumentano, però, i decessi: 7 nuove croci di giornata che alzano a 461 le morti in qualche modo legate alla pandemia da coronavirus. Mentre restano 15 i focolai nelle scuole, ci sono contagi in crescita nelle case di riposo: la situazione (a ieri) nel territorio dell'Ulss 3 è di 216 anziani ospiti positivi su 3.192, cioè il 6,77%. Solo settimana scorsa si parlava di un punto percentuale in meno. In salita i malati Covid-19 anche gli operatori sanitari: 115 attualmente contagiati dal virus su 3.551 in servizio, il 3,24 per cento. Sul punto la stessa Ulss 3 ha bandito un avviso pubblico nel quale chiede ai propri dipendenti - in maniera volontaria - di prestare servizio nelle case di riposo.

Nell'Ulss 4 sono almeno 15 gli ospiti della casa di riposo Don Moschetta di Caorle positivi al Covid, oltre ad una dipendente. Sono questi i numeri comunicati nella tarda serata di domenica dall'azienda speciale che gestisce la struttura di ricovero. Solo due di questi sono lievemente sintomatici.

Anche ieri tutti i pazienti della casa di riposo sono stati sottoposti a tampone, ma l'esito verrà comunicato solo oggi. Nel frattempo la protezione civile ha allestito all'esterno della Don Moschetta tre tende che il personale userà come magazzino per i Dpi e una che servirà da centro direzionale della task force che sta affrontando l'emergenza.

CHIUSO IL BUNKER

Altri casi di positivi al Covid anche negli uffici giudiziari veneziani. Il piano in cui si trovano le cancellerie penali è stato chiuso in attesa delle operazioni di sanificazione degli ambienti dopo che un'assistente giudiziario è risultata positiva al tampone.

Il presidente del Tribunale ha disposto la chiusura anche dell'aula bunker, dove la dipendente aveva prestato servizio nei giorni scorsi. È stato anche avvisato lo Spisal con l'obiettivo di individuare il personale che ha avuto contatti ravvicinati con la collega. Anche in Corte d'appello si sono verificati due casi di positività tra il personale amministrativo, uno nel settore penale e uno in quello civile: anche per loro sono scattati i previsti protocolli di sicurezza.

