IL BILANCIO

VENEZIA Ancora nuovi casi, ancora ricoveri, ancora morti. Si fa sempre più pesante il bollettino del Veneziano sul fronte dell'andamento della pandemia. E così gli indicatori che raccontano il contagio parlando di una situazione comunque sotto controllo ma non serena, capace di riportare gli ospedali dell'area metropolitana sull'attenti in previsione di nuovi cieli foschi. L'altro giorno era stato il Veneto orientale a riaprire una nuova ala del Covid hospital di Jesolo, ieri le grandi manovre sono iniziate anche sul fronte dell'Ulss 3 che ha implementato spazi e letti a Dolo e all'Angelo.

LA GIORNATA

Riassunte nei numeri forniti da Azienda zero, le ore trascorse tra le 17 di lunedì e di ieri portano in dote 261 nuovi contagi che alzano a 6.369 gli attualmente positivi (stessa quota di inizio febbraio) e spingono oltre il muro dei 58mila i casi totali: 58.052 nel pomeriggio di ieri. Due i decessi per un complessivo di 1.753 morti dall'1 marzo 2020. Crescono incessanti anche i dati dei ricoveri, saliti di altre 15 unità ieri e arrivati così a 232 posti letto occupati, di cui 25 (-1) in Terapia intensiva. I numeri ricalcano i livelli di inizio febbraio, ma all'epoca la curva era in forte discesa. Ora la storia è cambiata.

A inizio mese i letti occupati negli ospedali del territorio metropolitano erano 150, di cui 14 in Terapia intensiva: in due mesi il dato è salito fino ai 232 complessivi di ieri, con 25 pazienti in rianimazione. E da qualche giorno preoccupa anche il territorio dell'Ulss 3 dove la situazione dei ricoveri per Covid si sta rapidamente modificando. Negli ultimi giorni la presenza di pazienti nelle aree Covid è pian piano aumentata spingendo la direzione ad allargare il numero di posti letto a disposizione.

Per primo è stata messa mano all'ospedale di Dolo, Covid hospital dell'Ulss 3, che ha aumentato il numero dei posti letto di Terapia Intensiva da 12 a 19; i posti letto di ricovero Covid a Malattie infettive sono invece cresciuti da 108 a 133 ed è stato necessario riconvertire un'area della Geriatria di 25 posti letto, per rimetterla a disposizione dei pazienti Covid. Modifiche in corso anche all'Angelo di Mestre dova da ieri i posti letto di Terapia Intensiva sono passati da 24 a 30. I posti letto di Terapia sub-intensiva sono raddoppiati passando da 4 a 8 mentre i letti ordinari nell'area Covid del II piano sono saliti da 29 a 39. A Venezia il Civile continua a ricoverare i pazienti Covid nel reparto di Infettive appoggiandosi all'Angelo per le emergenze, Covid-free le strutture di Mirano e Chioggia.

I DECESSI

Imprenditore, artigiano, volontario e allenatore di calcio. Gianfranco Ferro, è venuto a mancare all'età di 82 anni nella giornata di lunedì 8 marzo. A portarlo via alla vita i postumi del Covid che aveva contratto a febbraio, tanto da essere ricoverato all'ospedale Ca' Foncello di Treviso dove è poi spirato poco prima di essere dimesso. Abitava a Casale sul Sile, ma era molto noto a Portegrandi dove aveva a lungo vissuto e dove negli anni 50 aveva fondato la ditta Fratelli Ferro e dove era stato molto attivo nella vita sociale del paese. I funerali si terranno domani alle 10.30 presso la chiesa parrocchiale Santa Maria Assunta di Casale.

E aveva solo 60 anni Pasquale De Santis, militare dell'Esercito in congedo, tra le vittime a Portogruaro. A metà febbraio De Santis era risultato positivo al Covid, così come il resto della famiglia. Ma il 60enne era stato ricoverato in ospedale a Portogruaro mentre i familiari erano in cura a casa. Ma per lui si è reso necessario il trasferimento a Jesolo e poi a Dolo. Ed è qui che purtroppo De Santis è deceduto dopo un mese di agonia. Dopo aver lavorato alla caserma Capitò di Portogruaro, De Santis si era congedato per andare in quiescenza.

