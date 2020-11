IL BILANCIO

VENEZIA Ancora contagi a raffica, ancora ricoveri e ancora decessi. Piange sangue il Veneziano in questa seconda ondata di coronavirus. Ogni giorno il bollettino serale di Azienda Zero racconta di una morsa sempre maggiore che non lascia respirare: aumenti continui in tutti gli indicatori. E le Ulss si preparano. Se nel Veneziano era già ripartita la Terapia intensiva dell'ospedale Covid di Dolo, ieri l'Ulss 4 Veneto orientale ha riaperto la rianimazione di Jesolo, Covid Hospital per scelta della Regione.

LA GIORNATA IN PROVINCIA

Scorrere il bollettino è leggere in maniera nitida l'avanzata del virus. Nelle ventiquattr'ore tra le 17 di martedì e le 17 di mercoledì ci sono stati 338 nuovi casi, che portano il totale a 9.701 contagiati dal 22 febbraio. Gli attualmente positivi - che già martedì avevano sfondato il muro dei 5mila - si sono assestati nella serata di ieri a 5.413, mille in più rispetto soltanto a domenica 1 novembre. Aumenti importanti anche tra i ricoverati (+12) che ora sono 222 in totale, 20 dei quali in Terapia intensiva, uno in più di martedì e nuovo picco in questa seconda ondata. Crescono anche i decessi: ieri ne sono stati registrati altri 5. Il totale è così arrivato a 391.

TERAPIA INTENSIVA A JESOLO

Riapre terapia intensiva a Jesolo, ma con un solo paziente e l'ospedale non sarà ancora completamente Covid-Hospital. Media contagi di una settantina al giorno, ma il 98% è asintomatico. Nelle case di riposo un solo contagiato (un anziano che era guarito e che si è ripositivizzato), alla Francescon di Portogruaro, con le strutture che permettono, in alcuni casi, ai familiari di far visita ai loro cari. Sintesi di una situazione difficile, ma non drammatica, quella nel territorio dell'Ulss4 Veneto Orientale. Il punto è stato fatto ieri, dopo che a Jesolo è stato riaperto il reparto di terapia intensiva del nosocomio, con un paziente arrivato da Dolo. Reparto che è stato riattivato con i primi quattro posti letto, che vanno ad aggiungersi ai due reparti di malattie infettive, dove sono ricoverate 30 persone. «Ovviamente l'attivazione di altri posti letto, sia di terapia intensiva e sia di malattie infettive - ha spiegato il direttore sanitario Maria Grazia Carraro - così come l'attività programmata negli altri ospedali di questa Ulss, oggi invariata, potrà essere rimodulata sulla base della evoluzione epidemiologica, dei contagi e dei pazienti sintomatici che necessitano di ricovero».

Ad oggi il nosocomio di Jesolo non è ancora Covid-Hospital, quindi non è completamente dedicato al ricovero e alla cura dei malati Covid-19, com'era avvenuto nella prima ondata dello scorso marzo. Per quanto riguarda il personale necessario, la dottoressa Carraro ha detto che «Con questi numeri non abbiamo necessità di grandi riorganizzazioni. Se saranno attivati altri posti letto dovremmo fare rimodulazione delle attività per dirottare su Jesolo del personale in più. Stiamo cercando di recuperare una serie di professionisti, per cercare di incidere il meno possibile sulle attività tradizionali». Situazione contagi. Il dottor Lorenzo Bulegato, responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pubblica ha ricordato come si sia passati da una media di 5 giornalieri di inizio ottobre, ai 24 giornalieri di metà ottobre, ai 50 giornalieri di fine ottobre. Negli ultimi tre giorni le nuove positività hanno seguito un trend altalenante ma in aumento: lunedì 2 novembre sono stati 72 i nuovi positivi riscontrati nel territorio di questa Ulss, martedì erano 144 e ieri sono stati 96. Se il numero dei contagi viene rapportato al numero della popolazione del Veneto orientale (228.636 residenti) la percentuale dei contagi equivale allo 0,3%. Sul fronte scuole dall'inizio dell'anno scolastico al 30 ottobre il numero complessivo dei casi indice (contagiati) è salito a 73, questi hanno generato 2255 tamponi a studenti e personale scolastico che hanno coinvolto 20 istituti e 70 classi. Come ha detto lo stesso Bulegato, il 96/98% dei contagiati è asintomatico. Per quanto riguarda le case di riposo, oggi c'è un solo caso, quello alla Francescon. Le stesse case di riposo continuano ad accogliere nuovi ospiti e le visite dei familiari restano consentite. «Da sempre supportiamo queste strutture con nostro personale - ha osservato Filippi - sia per quanto riguarda l'utilizzo dei dispositivi di protezione e sia in generale nell'organizzazione interna nel rispetto delle misure anti-covid. Inoltre a breve verrà rimodulata l'attività di screening: tamponi rapidi ogni 8 giorni agli operatori delle strutture e ogni 20 giorni agli ospiti».

Fabrizio Cibin

Nicola Munaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA