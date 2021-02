IL BILANCIO

VENEZIA Ancora 137 nuovi casi con gli attualmente positivi in discesa a 4.186 mentre i positivi totali, dopo quasi un anno di pandemia, hanno toccato la vetta di 51.981 contagiati da inizio pandemia, il 22 febbraio. Poi ancora un calo dei ricoverati che toccano quota 146 (con un -8 rispetto a martedì sera) ma con i pazienti in Terapia intensiva in risalita (+1) a 13. Ancora 6 i decessi in ventiquattr'ore che portano il conto totale a 1.671 dal primo morto, l'1 marzo scorso.

CARABINIERI IN LUTTO

Tra le vittime di ieri anche l'ex comandante dei carabinieri di Spinea, Romeo Favarin. Il maresciallo, 66 anni, originario di Villanova di Camposampiero (Padova), in congedo dal 2014, era ricoverato all'ospedale di Treviso: la polmonite legata al covid non gli ha lasciato scampo. Favarin è stato una colonna di Spinea e dell'Arma, il vero comandante di paese di una volta. Una figura quasi anacronistica, ma centrale come quella di parroco e sindaco. In pensione c'era andato controvoglia: 43 anni di servizio di cui 19 trascorsi a Spinea, aveva sempre affrontato il mestiere con una enorme passione. Una persona buona, sempre pronta ad aiutare: erano in tanti, in città, a bussare alla sua porta quando avevano qualche problema. «Quando c'è un crimine in giro, mi trema il mignolo sinistro!», ripeteva sempre con quel suo sorriso sornione: dotato di una grande ironia, la sua forza più grande, forse, era stata quella di creare un clima estremamente affiatato tra i suoi ragazzi in caserma. Molti di quei brigadieri e appuntati, adesso, hanno fatto carriera: c'è chi comanda stazioni, chi è finito in unità investigative specializzate, chi ha cambiato città e provincia. Il ricordo del comandante Romeo, però, non passerà mai. Un uomo pacato, semplice nei modi, ma che sapeva quando era il momento di far sentire il suo ruggito: come nel 2006, quando alla notizia che i lavori per la nuova caserma non sarebbero proseguiti, minacciò apertamente di portare tutta la stazione a Mestre, abbandonando il presidio di Spinea. Una protesta che non mancò di arrivare ai piani alti: non si è mai capito se fu un atto decisivo, ma di sicuro la burocrazia ricominciò a girare e nel giro di pochi mesi venne posata la prima pietra. La nuova caserma di Spinea venne inaugurata nel 2011.

Nel 2010 si trovò a indagare su un duplice omicidio nel giro di una settimana, due femminicidi, quello di Roberta Vanin prima e quello della giovanissima Eleonora Noventa poi. Sempre vicino ai famigliari, sempre con l'affetto di un parente o di un amico, prima ancora che di un investigatore. Dopo la pensione, aveva provato a continuare a impegnarsi per la sua città da politico, candidandosi alle amministrative come consigliere comunale al fianco di Claudio Tessari. Non andò bene: la città che l'aveva amato come ufficiale, probabilmente, non era pronta ad accoglierlo sotto un'altra veste. Negli anni successivi, per avvicinarsi alla famiglia, si era trasferito a Mogliano Veneto (Treviso), dove attualmente risiedeva. In tanti, ieri, hanno voluto ricordare l'ex comandante. In particolare tre generazioni di sindaci: Claudio Tessari, Silvano Checchin e Martina Vesnaver. «Nella nostra città - ha scritto in un post su Facebook l'amico Tessari - ha svolto questo servizio per 19 anni facendosi apprezzare per la sua grande umanità e per la lotta alla criminalità e facendosi sempre rispettare. È stato anche molto impegnato nel sociale dimostrando le sue grandi qualità umane. L'ho conosciuto ed apprezzato nel suo lungo periodo trascorso a Spinea dove ha sempre collaborato con l'amministrazione comunale e le altre istituzioni. Ciao Romeo! Grazie per quanto hai fatto per la nostra città».

Davide Tamiello

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA