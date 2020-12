IL BILANCIO

VENEZIA Ancora 11 decessi e ancora 423 casi per un picco che resta distante con il Covid a mordere ancora alle caviglie il Veneziano. Un territorio dove, in più di 9 mesi, sono stati toccati i 28.130 casi totali mentre gli attualmente positivi sono 11.413, mai così tanti. Salgono anche i ricoveri ora a 549 (+6) di cui 54 in Terapia intensiva. E con gli 11 morti di ieri, le croci diventano 797.

MARTELLAGO

«Possibile che all'improvviso siano risultate positive così tante persone? Sono state seguite le norme di prevenzione e i controlli?». Non nasconde le perplessità Daniela Luise, figlia di Ida Casarin, 94 anni, ennesimo lutto da Covid a Martellago (siamo a 15) ed ennesima vittima in una casa di riposo, la Anni Sereni di Scorzè: è spirata venerdì nella struttura dove a inizio dicembre è emerso un focolaio, con 80 degenti e 30 operatori contagiati. Tra loro anche l'anziana, lì ricoverata dal marzo 2019 dopo una frattura al femore. «Fino ad allora stava bene - nota la figlia - e anche adesso, pur avendo problemi a muoversi, era lucida né soffriva di gravi patologie. Aveva la sua età ma era stabile: ciò che fa più male è che sia stata una cosa così repentina e sia successo nonostante i sacrifici fatti da noi familiari per limitare al minimo i contatti. A novembre andava tutto bene, è impossibile che in pochi giorni si siano infettate 110 persone e che sintomi come febbre e tosse siano stati attribuiti al vaccino antinfluenzale. Forse andavano fatti tamponi di controllo più frequenti». Per nonna Ida infatti la situazione è presto precipitata. «Giovedì da Anni Sereni hanno chiamato l'ambulanza ma per il medico mia mamma ormai non era più trasportabile. La mattina dopo si è spenta» prosegue Daniela. «L'ho sentita l'ultima volta dieci giorni prima del decesso, dopo è stato impossibile. La conferma della positività del tampone molecolare, chiesto più volte, poi, è arrivata solo sabato». Nativa di Cappella di Scorzè, Ida Casarin dopo le nozze con il marito Tranquillo si era stabilita a Martellago. Lascia i figli Daniela, Dino e Paola e tre nipoti.

ERACLEA

«Anche io ho la corona». Don Mirco Pasini, parroco della chiesa di San Ferdinando Re di Torre di Fine, ha annunciato attraverso i social di essere positivo al Covid. Ieri mattina si è recato all'ospedale di Jesolo dopo aver avuto alcune linee di febbre sabato sera. E nel covid hospital del litorale è ora in isolamento. Anche perché per il parroco, fisico forte e 52 anni ben portati, pesa una polmonite H1n1 avuta lo scorso gennaio, con un ricovero di quasi un mese nel reparto di Terapia intensiva. «Non so proprio come sono stato contagiato - racconta don Mirco - ho sempre evitato assembramenti, ho mantenuto le distanze fisiche, uso sempre la mascherina e mi sanifico continuamente le mani. Posso immaginare che abbia avuto qualche contatto in parrocchia, ma anche nei giorni scorsi quando ci è stata segnalata la positività di un ragazzino abbiamo sospeso il catechismo». Eppure, sabato pomeriggio, attorno alle 17, è comparsa la febbre. «Per precauzione non ho celebrato la messa - racconta ancora il parroco - le persone che erano già in parrocchia sono tornate a casa. Ieri mattina mi sono presentato all'ospedale, mentre i locali della chiesa sono stati sanificati. La terapia che mi hanno prescritto ha dato subito i primi risultati, non ho più febbre e nessun sintomo, anche se sono sotto ossigeno. Ora vedremo come evolverà, ma sono molto fiducioso e sereno, a gennaio ho rischiato di morire, ho piena fiducia nei medici». Tra gli aspetti principali. l'isolamento: «Un'esperienza forte - conclude - mi ha colpito molto la mole di lavoro del personale sanitario, tutti bardati come dei palombari, sono da ammirare».

Giuseppe Babbo

Nicola De Rossi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA