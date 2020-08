IL BILANCIO

VENEZIA Altri due morti all'Antica scuola dei Battuti. Si tratta di due donne, entrambe di 98 anni: una è deceduta all'ospedale di Dolo, una seconda invece è morta all'interno della struttura. Tutte e due erano positive al covid, tutte e due, per via dell'età, avevano un quadro sanitario già piuttosto delicato. Resta il fatto, però, che dall'esplosione del focolaio all'interno della residenza per anziani, i decessi sono saliti, con i due casi di ieri, a quattro. In tutto, i positivi sono 58 tra personale e residenti (che ospita un totale di 351 anziani), isolati in area Covid nei due nuclei infettati dal virus. La struttura di via Spalti è stata sempre esente dal virus durante i mesi più duri della pandemia tanto che, paradossalmente, proprio perché non c'è mai stato nessun infetto, qualche parente ha chiesto di avere il permesso di entrare a trovare i congiunti ricoverati. Situazione vietata dalle disposizioni del governo per tutti i complessi sanitari, proprio per assicurare un cordone di sicurezza a tutela di tutti, ospiti e lavoratori. Ieri, la direzione dell'istituto ha incontrato le sigle sindacali per un punto della situazione. Da oggi si ripartità con i tamponi: dopo i 1.347 dei giorni scorsi, ne verranno effetuati altri 650 (340 lavoratori, 310 anziani) insieme ai medici dell'Ulss. La direzione è fiduciosa: «Dopo gli ultimi due negativizzati - specifica il direttore Andrea Zampieri c'è da capire se il trend di recesso sia confermato». Presto per cantar vittoria, se l'esito fosse effettivamente positivo, la casa di riposo potrebbe dire veramente di essersi lasciata il peggio alle spalle.

BOLLETTINO

Stando all'ultimo report di Azienda zero, ieri pomeriggio, con le due morti di ieri, il totale dei decessi nel Veneziano è salito a 312. Ieri, si sono registrati 12 nuovi casi di contagio, per un totale di 208 pazienti attualmente positivi. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria, i contagi accertati da covid sono arrivati a 2.969, con 2.449 negativizzati. Dieci i ricoverati (su 34 in tutta la regione), 8 a Dolo, uno a Mestre e uno a Chioggia. Nessuno, al momento, nel Veneziano, in area critica.

IL CASO BATTUTI

Il focolaio principale all'interno dell'Ulss 3 riguarda l'Antica scuola dei Battuti, la residenza per anziani di Mestre che fino al 29 luglio era riuscita a tenere distante il virus dai propri ospiti e operatori. All'improvviso, però, il contagio è esploso anche all'interno della struttura mestrina. Oggi riprenderanno i tamponi per il terzo giro dallo scoppio del contagio: per i Battuti sarà in totale il decimo giro di tamponi da quando è iniziata la pandemia. Un dipendente della casa di riposo, un operatore sanitario, ha deciso di partire per le ferie nonostante fosse in attesa dell'esito del tampone a cui si era sottoposto nei giorni scorsi. L'uomo, residente a Mestre, arrivato a Teramo con la moglie, si era fatto analizzare una seconda volta, risultando positivo al coronavirus. Ricoverato in ospedale a Teramo, e ora trasferito in una struttura privata in isolamento con la moglie (lei negativa)ed è stato denunciato dall'Ulss 3 per aver violato le prescrizioni.

Davide Tamiello

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA