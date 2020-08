IL BILANCIO

VENEZIA Altri due contagi alla residenza per anziani Antica scuola dei battuti e tre ospiti finiscono in ospedale. Questo il bilancio della casa di riposo che, nei giorni scorsi, ha visto esplodere all'interno di un proprio padiglione un focolaio di covid 19. Ieri sera sono arrivati gli esiti di tutti i 682 tamponi effettuati ad anziani e dipendenti. Il test è stato applicato anche a chi non era in servizio in questi giorni: i dipendenti sono stati richiamati da ferie o dal riposo per sottoporsi alle analisi.

Ieri, sono proseguite le attività di screening con 69 nuovi tamponi, 5 a residenti e 64 a dipendenti. Al momento su un totale di 330 test refertati dai laboratori dell'Ulss 3 Serenissima i positivi sono quindi 16, appunto due in più (comunque tra i casi già in isolamento perché dello stesso reparto) di ieri, entrambi ospiti: 11 anziani sono in isolamento nella struttura e 3 sono ricoverati in ospedale, mentre i 2 dipendenti positivi sono in isolamento fiduciario. Gli ospiti portati in ospedale non sono gravi, ma poiché presentavano sintomi (febbre e difficoltà respiratorie) la struttura non era più in grado di assisterli a dovere.

Le operazioni di screening non termineranno qui: ieri si è riunito anche il gruppo di lavoro per pianificare, insieme all'azienda sanitaria, la nuova campagna di controlli su tutto il personale tra il 5 e il 7 agosto. «Sono state messe in atto attività di sensibilizzazione di tutto il personale - spiegano dall'entre - al corretto utilizzo dei dispositivi di sicurezza ed al rispetto delle norme di comportamento da adottarsi al di fuori dell'ambiente lavorativo».

PAZIENTE ZERO

Nel frattempo, si cerca di capire da dove sia partito il focolaio. Il paziente zero non è ancora stato individuato, ma la direzione sta mappando i movimenti dei giorni scorsi di personale e ospiti per capire dove possa essere stato contratto il virus. Ovviamente non per gettare la croce su qualcuno: scoprire la direttrice sarebbe importante per evitare nuovi potenziali veicoli di contagio. Quindi, si prenderanno in esame i vari passaggi di chi è stato in ospedale, per esempio, o gli spostamenti in famiglia. La residenza per anziani per mesi era rimasta immune al virus. Il risveglio, brusco, è arrivato però mercoledì con un ospite trovato positivo e nel tempo tecnico di un'indagine con tampone, un unico caso di contagio si è trasformato in un focolaio. Sulla questione è intervenuta anche la capogruppo del Pd in Consiglio comunale, Monica Sambo:«L'ulss deve farsi carico del coordinamento delle case di riposo che non possono essere lasciate sole a gestire questa emergenza. Abbiamo già pagato con numerosi casi nella prima fase dell'emergenza proprio nelle residenza per anziani del nostro territorio e non è assolutamente accettabile che quanto accaduto possa ripetersi».

SITUAZIONE GENERALE

A proposito di Ca'Farsetti: situazione inalterata, invece, in Comune dopo il contagio di un messo. Al momento, tra i dipendenti, non sono stati riscontrati nuovi casi: il Comune ha messo in isolamento i dieci colleghi che, nei giorni scorsi, avevano avuto contatti con lui.

Il bilancio di giornata di azienda zero, invece, parla di altri 8 positivi nel Veneziano ieri. Una frenata dopo la fiammata di questi ultimi giorni. Sei i ricoveri in ospedale (5 a Dolo, 1 a Mestre) ma nessuno, al momento, in terapia intensiva. Attualmente, nell'area metropolitana e tra le Ulss 3 e 4, le persone positive al covid sono 153 (su un totale, dall'inizio dell'emergenza sanitaria, di 2.839 casi), terza provincia in Veneto alle spalle di Padova (262) e Treviso (261, numero cresciuto a dismisura proprio ieri, a causa dei 133 contagi tra i migranti della caserma Serena). I negativizzati sono 2.379 mentre il conteggio dei decessi è fermo a 307.

Davide Tamiello

