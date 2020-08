IL BILANCIO

VENEZIA Altri aumenti, seppur rallenti il numero dei decessi. È la situazione offerta ieri dal bollettino regionale di Azienda Zero che ha cristallizzato l'evoluzione del contagio da coronavirus nel Veneziano tra le 17 di lunedì e le 17 di ieri.

Nelle ventiquattr'ore prese in considerazione ci sono stati 7 nuovi casi positivi, che portano il totale delle persone contagiate a 2.871, in un pallottoliere che si è mosso per la prima volta il 22 febbraio scorso. Aumentano (+5) quindi anche gli attualmente positivi, che salgono a 154. In crescita (+2 rispetto alle 17 di lunedì pomeriggio) anche i ricoveri, che diventano così 8 in totale e tutti nel reparto di Malattie infettive dell'ospedale di Dolo, per il Veneziano il centro principale di lotta al nemico invisibile.

Il balzo in avanti più significativo è dato però dal numero delle persone in isolamento fiduciario, anche solo perché contatti di chi è stato trovato positivo al virus: alle 17 di ieri c'erano quindi 574 persone in isolamento, il numero più alto da quando la pandemia ha ripreso a circolare in maniera decisa dopo la curva calante che si è avuta tra la fine di maggio e l'inizio di luglio, quando si sono fatti sentire in maniera sensibile gli effetti del lockdown. Resta invariato, invece, il numero dei decessi, fermo a 309 dopo le due morti di lunedì, una delle quali di una donna ospitata nella residenza per anziani dell'Antica scuola dei Battuti.

IL FOCOLAIO AI BATTUTI

Proprio la residenza mestrina, che fino alla settimana scorsa era riuscita a tenere il virus al di fuori delle proprie mura, adesso è costretta a fare il conto con il Covid-19. Nelle ultime ore è salito anche il numero degli anziani della struttura ricoverati a Dolo: si è passati dai 3 di lunedì sera, ai 5 come riportato nell'ultimo bollettino interno all'Ipav.

In totale i casi all'Antica scuola dei Battuti sono 21: 15 anziani (di cui 5 ricoverati), 5 operatori socio sanitari e 1 infermiere. A cui aggiungere la donna deceduta nella serata di lunedì e che era stata trovata positiva al virus durante un tampone all'ospedale all'Angelo di Mestre. Al momento il diffondersi della malattia - fanno sapere dai vertici dell'istituto - è circoscritto ad un solo reparto. Ieri, in attesa che oggi inizi il secondo ciclo di 650 tamponi su ospiti e operatori, sono stati eseguiti altri 63 tamponi alla Residenza Giardino: dei 35 analizzati, nessuno è tornato con esito positivo al nemico invisibile.

Sempre ieri all'interno della struttura è andata in scena l'ispezione della commissione dell'Ulss 3 per tentare di ricostruire come sia avvenuto il contagio verificando il rispetto delle norme per quanto riguarda i nuovi accoglimenti, le visite in modalità protetta e lo stato dei luoghi. È già chiaro, invece, come il virus sia entrato all'interno del reparto dei Battuti, portato da due operatrici, un'ucraina di Mestre che usa il tram e una bengalese residente a Treviso. I medici dell'Ulss Serenissima stanno lavorando sui contatti degli operatori per cercare di ricostruire il livello di partenza del contagio del coronavirus, che ha costretto la Scuola all'isolamento.

Nicola Munaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

