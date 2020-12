IL BILANCIO

VENEZIA Altri 16 croci, ma soprattutto il picco massimo di pazienti ricoverati in Terapia intensiva per colpa del coronavirus: questo, in estrema sintesi, ciò che racconta il bollettino regionale di Azienda Zero nel mettere insieme tutto quanto successo dalle 17 di martedì alla stessa ora di ieri. Per un'altra giornata che è stata peggiore della precedente: più contagi, più ricoveri e solo tre decessi in meno.

I DATI

Le ultime ventiquattr'ore hanno visto 553 nuovi casi di malati che portano a 29.923 il conto totale dei veneziani che hanno avuto a che fare con il nemico invisibile. Gli attualmente positivi sono saliti così a 12.301, inutile ricordare come non siano mai stati così tanti in tutti gli oltre nove mesi di pandemia.

La giornata di ieri però ha visto anche un forte incremento dei ricoveri generali, arrivati a 563 (+16) con la vetta più alta mai raggiunta dai pazienti più gravi, quelli in Terapia intensiva: a ieri sera erano 64, cioè 3 in più rispetto a martedì e 1 in più rispetto al record precedente di lunedì scorso. Tra i ricoverati delle due Ulss veneziane 26 hanno tra i 15 e i 49 anni; 134 tra i 50 e i 69 anni; 163 tra i 70 e i 79 anni; 158 tra gli 80 e gli 89 e 44 sono ultranovantenni.

Ancora alto il numero delle vite spezzate in un qualche modo dal coronavirus: ieri sono state 16 (3 in meno se confrontate alla rilevazione di martedì sera) ma comunque al di sopra della media di dicembre: una media di per sé impressionante da poco più di 13 morti al giorno che se continuasse a questi ritmi porterebbe dicembre a chiudersi con oltre 400 morti. Finora, in sedici giorni, i casi di decessi registrati per o con coronavirus sono stati 217, soltanto 30 in meno del mese terribile che è stato novembre.

Sul fronte della case di riposo sono contagiati il 14,64% degli anziani e 6,84% degli operatori, per una situazione che si allarga ogni giorno.

I MEDICI USCA

A svolgere un lavoro fondamentale nel rafforzare la medicina del territorio, i medici Usca, cioè quei camici bianchi che ogni giorno visitano e curano a domicilio i pazienti contagiati dal virus ma non costretti al ricovero.

Al momento in servizio ce ne sono 63 e ne mancano 15 per arrivare alla cifra di 78 stabilita per il territorio dell'Ulss 3. Si tratta di medici giovani, laureati e abilitati «che stanno lavorando con dedizione ed entusiasmo - spiega il direttore generale dell'Ulss 3 Serenissima, Giuseppe Dal Ben - Ognuno dei nostri 63 medici prende in carico dai 46 agli 80 pazienti, è un'attività importante e mettono insieme numerosi tamponi, dai 1.200 ai quasi 2mila test al giorno, tutti a domicilio».

GLI STRANIERI

Di fatto si può dire che sia stato spento il focolaio di Fincantieri che all'inizio dell'ondata di ritorno della pandemia era stata una delle situazioni più preoccupanti: contagi che avvenivano all'esterno del cantiere, durante la vita quotidiana degli operai quasi tutti della comunità bengalese. Ora, nella torta degli stranieri contagiati, i bengalesi sono scesi all'8% e da circa un mese a Fincantieri si registrano pochi e singoli casi di coronavirus, sempre legati alle ditte che lavorano in subappalto esterno.

La comunità straniera più infetta, ora, è rappresentata dalla comunità moldava, il 23%.

Nicola Munaro

