IL BILANCIO

VENEZIA All'Antica Scuola dei Battuti salgono i contagi, ma iniziano ad arrivare anche i primi guariti. Gli ultimi referti del secondo giro di screening effettuato nella seconda metà della settimana scorsa, hanno fatto salire a 57 il computo dei contagiati totali: 38 ospiti (a cui si aggiungono, purtroppo, i due decessi) e 19 operatori. Dei 38 ospiti, tutti non autosufficienti, sei si trovano ricoverati nel reparto di Malattie infettive dell'ospedale di Dolo. Uno di loro è in via di guarigione, essendo risultato negativo a due tamponi e se anche il terzo sarà con esito favorevole potrà rientrare nella struttura di via Spalti dove, nel frattempo, gli altri 32 sono stati tutti spostati in un'apposita ala. Nell'istituto domani comincerà il terzo giro di analisi che ancora una volta coinvolgerà tutte le 680 persone che vi gravitano, tra ospiti, personale dipendente e collaboratori. Seppure non risultano ancora nei conteggi ufficiali dell'Ulss, a quanto viene riferito dalla struttura ci sono altri 4-5 negativizzati, pazienti cioè che sono guariti. «Il focolaio iniziato due settimane fa è circoscritto, noi siamo fiduciosi che i contagi si siano fermati», dice il presidente dell'Ipav Luigi Polesel. «Per il personale è prossima la scadenza dei 14 giorni di isolamento fiduciario, quindi partirà la verifica dei tamponi e con due negativi di seguito potranno rientrare al lavoro», spiegano il direttore generale Andrea Zampieri e dell'area socio sanitaria Gianangelo Favaretto. La struttura di via Spalti è stata sempre esente dal Covid-19 durante i mesi più duri della pandemia tanto che, paradossalmente, proprio perché non c'è mai stato nessun infetto, qualche parente ha chiesto di avere il permesso di entrare a trovare i congiunti ricoverati. Situazione vietata dalle disposizioni del governo per tutti i complessi sanitari, proprio per assicurare un cordone di sicurezza a tutela di tutti, ospiti e lavoratori. Il virus è entrato il 29 luglio con il caso indice di una operatrice sociosanitaria di origini ucraine, solita a raggiungere la struttura in tram, risultata positiva, al pari di un'altra collega bengalese residente a Treviso. Oggi la presidenza e la direzione si confronteranno con i sindacati ricostruendo quanto è successo e sulle misure messe in atto per salvaguardare gli anziani contagiati e i dipendenti. Le prime negativizzazioni sono, comunque, un segnale incoraggiante. Nel frattempo, se la giornata di domenica non era stata positiva, con 13 nuovi contagiati e il nuovo sfondamento della quota 200 dei positivi attuali, 207 per la precisione, quella di ieri è stata più tranquilla. Due i dati da rilevare. Le persone collocate in isolamento domiciliare fiduciario sono salite dalle 506 di venerdì a 580, +74 che potrebbe sembrare tanto in tre giorni, ma che è la risultanza della campagna di screening che l'Ulss sta facendo a tappeto di modo da intercettare i positivi. L'altro dato è il numero dei nuovi positivi di giornata, tre, riscontrati dal Servizio di igiene e sanità pubblica e da un'Unità ospedaliera: nel primo caso sono contatti di contagiati originari, nel secondo casi indice. Il conteggio complessivo, a sera nel consueto bollettino diffuso da Azienda Zero, riferisce di 2.957 malati totali dall'inizio della pandemia, 310 i deceduti, 2.440 i guariti.

Alvise Sperandio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA