IL BILANCIOVENEZIA (a.spe.) Continua la crescita dei contagi in provincia, con un delta sempre a tre cifre: il bollettino giornaliero di Azienda Zero, della Regione, ha registrato ieri 138 nuovi positivi mentre gli attualmente positivi si avvicinano alla soglia psicologica dei 2mila, essendo per la precisione 1.963, oltre 700 rispetto a una quindicina di giorni fa. Vengono rilevati anche due decessi, col totale che sale a 2.069 da inizio...