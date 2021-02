IL BILANCIO

VENEZIA A quasi un anno di distanza dal primo contagiato Covid nel Veneziano, una persona residente a Oriago - all'1.30 del 22 febbraio 2020 - resta a tre cifre l'avanzata del coronavirus nell'area della città metropolitana: ieri si sono registrati 125 nuovi casi che portano a 52.271 il totale dei veneziani che hanno incrociato il nemico invisibile sulla loro strada. Ma un anno dopo l'ultimo giorno di normalità, il 19 febbraio 2020, gli attualmente positivi calano ancora fino a scendere a quota 3.780 con i ricoverati totali abbassati a 139 (-3) di cui 12 (-1) in Terapia intensiva. Un solo decesso per 1.682 complessivi. Ma ciò che più preoccupa ora sono le scuole con i focolai in crescita (14) e le possibili mutazioni del virus dopo il cluster della variante inglese di 7 alunni e un'insegnante all'elementare Fratelli Bandiera di Malcontenta - dove ieri gli alunni delle medie hanno ricevuto il via libera al ritorno in classe da lunedì, mentre restano a casa fino al 24 quelli delle elementari e dove oggi la preside incontrerà i genitori per altre comunicazioni sui contagi - e dopo la scoperta della variante brasiliana nel Veneto orientale.

E intanto una bidella positiva manda in quarantena una scuola intera. Il nuovo caso è in una materna del centro storico di Venezia. È successo alla Pascolato, uno dei due asili dell'istituto comprensivo Dante Alighieri. Il tutto è iniziato giovedì quando una collaboratrice scolastica sottoposta a tampone è risultata positiva al Covid-19. Essendo una bidella che si occupa della pulizia e dell'igienizzazione della scuola è scattata la quarantena per l'intero plesso. Quindi bambini, insegnanti e personale rimarranno in quarantena fino al 28 febbraio e dovranno sottoporsi a tampone.

ALLARMISMO A MARCON

A Marcon, invece, il sindaco invita ad «essere prudenti nelle dichiarazioni per non minare la nostra quotidianità e la nostra serenità». Questa l'esortazione di Matteo Romanello in una nota pubblicata ieri sul sito del Comune, dopo che in paese s'era creato un certo allarme a seguito della notizia del diffondersi di alcuni casi di Covid in due plessi scolastici. E precisamente, nella scuola primaria Don Milani, presso la quale è stata accertata la presenza di tre alunni contagiati e alla materna Girasole dove i piccoli positivi sono cinque, più un adulto che svolge la mansione di ausiliario. Secondo alcune voci, ci sarebbero pure quattro insegnanti risultati positivi. Una certa preoccupazione è sorta tra le famiglie anche per il timore che a contagiare gli studenti potesse essere stata la cosiddetta variante inglese, «ma fortunatamente così non è ha comunicato Romanello appena avuto ieri i riscontri sanitari almeno per quanto riguarda i cinque bambini della scuola Girasole. Per i tre casi della Don Milani penso che ce lo comunicheranno domani (oggi per chi legge, ndr)». L'Ulss 3 ha sottoposto a tampone preventivo tutti gli alunni delle sei classi della Don Milani e delle due sezioni della materna, quindi un centinaio di bambini che sono stati ora posti in quarantena. «La volontà e la necessità di identificare l'eventuale presenza della variante ha spiegato il sindaco sta obbligando le autorità sanitarie ad una ancor maggiore prudenza con tamponi massivi come in questo caso. L'estensione dell'indagine sanitaria è parsa, quindi, più che doverosa ha aggiunto Naturale, quindi, che tutti, compresi gli insegnanti, siano stati sottoposti al tampone molecolare. Da qui, però, a parlare di allarme, ce ne passa continua il primo cittadino Piuttosto sono un po' preoccupato per l'atteggiamento di tre famiglie che avendo i bambini che frequentano la materna Girasole si sono rifiutati di sottoporre al tampone i propri figli».

Mauro De Lazzari

