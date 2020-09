IL BILANCIO

«Un dipendente del Comune di Fossalta è stato contagiato dal virus». A comunicarlo è il sindaco Manrico Finotto che assicura «in municipio non c'è alcun pericolo i cittadini possono stare tranquilli. Il dipendente risultato positivo era già a casa da qualche giorno, in quanto un familiare a sua volta era stato contagiato. Anche in questo caso si tratta di un contagio di tipo asintomatico, il dipendente non ha accusato né febbre né alcun malessere. Con tutta probabilità si è trattato di una trasmissione del virus nell'ambito familiare, come era già accaduto nelle scorse settimane ad altre famiglie della zona, dove alcuni focolai si sono creati nei gruppi familiari, perché i parenti purtroppo si sono contagiati tra loro». L'azienda sanitaria ha già fatto i tamponi a 18 dei 20 dipendenti del Comune. «I 18 dipendenti sono risultati tutti negativi, e nessuno di questi è stato in stretto contatto con il dipendente positivo aggiunge il sindaco per cui non c'è alcun allarme. Manca solo la verifica di due dipendenti, solo uno di questi è stato in contatto con il collega positivo, ed è già in temporaneo isolamento, in attesa della verifica». Nel frattempo si dovrebbe essere ridotto il numero dei fossaltini contagiati, in base ai controlli periodici compiuti dall'Ulss 4. «Alcuni fossaltini mi hanno fatto sapere di essere usciti dal periodo di quarantena risultando negativi continua il sindaco per cui altro aspetto positivo è che il numero dovrebbe essersi ridotto da 24 a 20 nel complesso».Il bilancio di giornata parla di 23 nuovi contagi, 384 gli attualmente positivi (+3 rispetto a ieri), e 20 ricoverati (uno solo ricoverato in terapia intensiva, a dolo) e nessun morto (il conteggio rimane fisso, quindi, a 326 decessi).

«L'OSPEDALE COVID NON RIAPRE»

Nel frattempo, a Jesolo, come precisa il direttore dell'Ulss 4 Carlo Bramezza, non è prevista alcuna riapertura del Covid Hospital. «Evitiamo ogni allarmismo», precisa il dg, intervenendo sulle voci che davano per ormai prossima la riapertura dopo i casi di positività registrati tra San Donà e Fossalta di Piave.

L'ospedale, invece, si rafforza e attiva delle nuove apparecchiature elettromedicali, ma la struttura di via Levantina risulta congelata dallo scorso maggio, tanto da continuare a svolgere la sua attività seppur con la possibilità di dirottare i pazienti verso gli altri ospedali dell'Azienda in modo precauzionale. «Tante persone - spiega Bramezza - mi hanno chiamato perché preoccupate per la riapertura dell'ospedale, la realtà dei fatti è che, ad oggi, non è prevista alcuna apertura del Covid Hospital. Come ho sempre detto i reparti di malattie infettive e terapia intensiva di Jesolo possono essere riattivati in 24 ore, questo però verrà deciso in relazione ad all'aumento del numero dei contagi e in particolare in funzione alla sintomaticità degli stessi, perché la persona con sintomi importanti deve essere ricoverata. Ad oggi dire che riaprirà il Covid Hospital di Jesolo genera solo preoccupazioni». Un altro chiarimento è arrivato sui casi definiti asintomatici: «Non hanno nulla a che fare con il Covid Hospital sottolinea il direttore generale - perché vengono posti in isolamento domiciliare». Sulla stessa scia anche il sindaco Valerio Zoggia: «Al Comune non è stata comunicato nulla dice in modo fin troppo chiaro e non ci risulta la riapertura». Nel frattempo nell'ospedale di Jesolo sono entrati in funzione il nuovo mammografo digitale installato nella radiologia e un sistema polifunzionale per la radiologia digitale diretta installato nel punto di primo intervento: entrambi garantiranno radiografie migliori con tempi più brevi per l'acquisizione delle immagini. Il nuovo mammografo digitale, di ultima generazione, è analogo a quello in uso all'ospedale di San Donà di Piave e uniforma lo screening mammografico svolto nelle sedi aziendali. Il sistema polifunzionale di radiologia diretta, in uso al punto di primo intervento, è in grado di effettuare tutti gli esami fondamentali di radiologia tradizionale.

