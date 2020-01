IL BILANCIO

UDINE Le montagne del Friuli Venezia Giulia hanno sorriso al nuovo anno ieri, con una giornata splendida ovunque, sciatori in numero maggiore rispetto agli inizi d'anno passati e con paesi e strutture d'accoglienza super animate da turisti e vacanzieri di giornata. Anche la città ha archiviato un Capodanno «molto positivo»: a Udine, in piazza primo Maggio, si sono ritrovati in 5mila per salutare il 2020 e con esso il nuovo decennio del Duemila.

FUOCHI SENZA BOTTI

«Continueremo con la scelta operata, cioè dimostrare che si può far festa senza botti e con fuochi d'artificio sempre più belli, come quelli che abbiamo potuto godere quest'anno», commenta il sindaco di Udine, Pietro Fontanini, decisamente soddisfatto della grande festa che la città ha organizzato in piazza I Maggio per salutare il nuovo anno. Tra le particolarità sottolineate dal sindaco, «la presenza di tanti giovani e anche di molti giovani cinesi, che sono gli studenti che frequentano l'Università di Udine. Un bel segno vederli in piazza, parte del nuovo volto della città». Se qualche botto c'è comunque stato erano stato vietati per salvaguardare il benessere degli animali domestici -, il primo cittadino lo colloca tra quei comportamenti non adeguati che «purtroppo è difficile controllare tra migliaia di presenze». La Net non ha rilevato criticità e ha pulito la città entro le 7 del mattino con 15 persone e 2 spazzatrici, Il bilancio è positivo anche in riferimento ai risultati ottenuti dai musei aperti nelle giornate di festa. «Siamo molto contenti conferma Fontanini per l'afflusso che c'è stato nei giorni precedenti il Natale e anche a Santo Stefano. Interessanti, inoltre, le diverse corriere di turisti stranieri che abbiamo visto approdare in città in questi giorni di festa».

MONTAGNA DA PIENONE

In montagna, ovunque si sondi l'andamento turistico e sulle piste da sci tra fine e inizio anno, la risposta è sostanzialmente la stessa: molto positivo. Merito di un meteo favorevole che ha regalato giornate di bel tempo con temperature che hanno consentito di mantenere il manto di neve esistente in condizioni buone e anche ottimali. Le previsioni non indicano precipitazioni nevose per i prossimi giorni, ma nei poli sciistici della regione si respira ottimismo, poiché le temperature dovrebbero consentire un mantenimento delle condizioni favorevoli per il resto della settimana. Se poi il termometro dovesse scendere, i cannoni sono pronti per «sparare» laddove è necessario. A Tarvisio piste aperte al 70% e «tantissima gente», confermano dalla località sciistica più a Est della regione, Il 1° dell'anno è stato animato come l'ultimo giorno del 2019 e c'è stata una grandissima attesa e partecipazione di pubblico per la tradizionale fiaccolata che ieri sera ha illuminato la discesa dal Lussari. Un appuntamento giunto alla 47. edizione, con i partecipanti che sono scesi lungo la pista indossando gli abiti tradizionali con una fiaccola in mano. Giornate da incorniciare anche a Sappada, presa d'assalto dalle prenotazioni, tanto che nel periodo dal 1° ottobre al 25 dicembre sono arrivate a 13.690, quasi tre volte tanto rispetto all'anno scorso, quando si erano fermate a 5.350. Piste innevate, ad eccezione di Sappada 2000. È un periodo «decisamente favorevole» per Ravascletto e le piste sullo Zoncolan, che ha aperto al 96% il proprio comprensorio. La neve è ottima. «Ha tenuto» Piancavallo, con il 70% del comprensorio aperto. Nelle strutture non vi sono state disdette.

Antonella Lanfrit

