IL BILANCIO

TREVISO Secondo giorno consecutivo senza nuovi casi di positività al Covid-19. La diffusione del virus a Treviso sembra quindi essersi fermata, considerando che tre giorni fa era stato registrato soltanto un nuovo malato. Questa, insomma, è davvero la settimana decisiva. Se i contagi non aumenteranno dopo l'allentamento delle misure di contenimento, il coronavirus sarà davvero sotto controllo e si potrà sperare di tornare alla vita di prima. Ma serve ancora prudenza. ««Bisogna continuare a rispettare le misure anti-contagio: mascherina, un metro di distanza e igienizzazione delle mani ha scandito il direttore generale dell'Usl 2, Francesco Benazzi dobbiamo restare pronti a soffocare qualsiasi eventuale nuovo focolaio. È sufficiente una distrazione per rischiare di ritrovarci con gli ospedali ancora pieni». Un monito, certo, ma anche una richiesta a non vanificare gli sforzi fatti finora. Sono passati tre mesi dal 25 febbraio, giorno in cui Treviso registrò il primo decesso da Covid-19 (quello della professoressa in pensiona di Paese, Luciana Mangiò, ndr), e nonostante i dati confortanti il coronavirus continua purtroppo a mietere vittime. Ieri infatti c'è stato un altro decesso, dopo tre giorni di tregua. I morti sono dunque saliti a quota 309 in provincia dall'inizio dell'epidemia.

I NUMERI

Il decesso di ieri è l'unico dato negativo del bollettino quotidiano rilasciato dalle autorità sanitarie. Sul fronte ospedaliero ormai da settimane la situazione sta lentamente migliorando. Da cinque giorni nessun paziente ha bisogno di essere curato in terapia intensiva. Nei sei giorni precedenti era presente nel reparto del Ca' Foncello solo una persona, che poi è stata dimessa. Segno che da un lato le terapie funzionano, e dall'altro che il virus ha perso potenza. Buone notizie anche per quanto riguarda i ricoverati. Ieri sono scesi di altre quattro unità: al momento sono solo 19 le persone che stanno combattendo il virus in ospedale. Crescono i dimessi, sette in più rispetto a domenica: in totale sono 727. Coloro che hanno sconfitto il Covid-19 sono invece 1.895, ovvero 19 in più in una giornata. Stabili a 429 gli isolamenti domiciliari, mentre diminuiscono ancora i positivi: sono 451, venti in meno di domenica.

Giuliano Pavan

