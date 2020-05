IL BILANCIO

TREVISO Per il terzo giorno consecutivo nessuna vittima a Treviso per colpa del Covid-19, e nessun paziente ricoverato in terapia intensiva. Ieri, poi, è arrivato anche il dato più atteso: zero nuovi contagi in provincia. Segno che le misure di contenimento hanno funzionato e che il loro progressivo allentamento non porta peggioramenti. Anzi, la curva dell'infezione è in costante calo, dopo mesi terribili di lotta contro il coronavirus, da più parti dipinto come il nemico invisibile. D'altra parte, come accaduto in ogni provincia del Veneto, anche a Treviso l'infezione ha colpito duro. Sono 308 le persone che hanno perso la vita per colpa del Covid-19 dal 25 febbraio scorso, giorno in cui l'ospedale Ca' Foncello ha registrato la prima vittima. Sono passati esattamente tre mesi da quando Luciana Mangiò, professoressa in pensione di Paese, venne classificata come il primo decesso per coronavirus nella Marca. La diffusione del contagio era appena all'inizio, il numero di tamponi ancora limitato. La speranza era che il virus colpisse il meno possibile, ma non è stato così.

LA CURVA EPIDEMICA

Il traguardo degli zero contagi, già a fine febbraio, sembrava lontanissimo. Con un andamento pressochè continuo si registravano decine di nuovi positivi ogni giorno. La campagna di controllo con i tamponi messa in piedi dalla Regione stava portando a galla sempre più casi. Prima negli ospedali (al Ca' Foncello il reparto di geriatria è stato chiuso per settimane e i degenti isolati, ndr), poi nelle case di riposo. Ca' dei Fiori a Casale sul Sile è stata la prima a venire definita focolaio, poi è toccato a Casa Fenzi di Conegliano (sui cui sta indagando la procura di Treviso con 9 fascicoli aperti per altrettanti ospiti deceduti, compreso l'operatore sanitario Angelo Fantucchio, che aveva appena 54 anni, ndr), al Cesana Malanotti di Vittorio Veneto e al Gris di Mogliano. Medici, infermieri, operatori sociosanitari e addetti non sono rimasti di certo immuni: centinaia i casi di positività.

I GIORNI NERI

Il 17 marzo, dopo solo tre settimane dal primo decesso, i morti erano già saliti a 39. Il giorno successivo erano 46. Il 19 marzo altri sette in più. Erano i giorni precedenti ai picchi di contagio: il 20 marzo 98 casi in più, il 21 altri 96, il 22 ulteriori 115, il numero più alto toccato in provincia. Da quel momento la strategia di contenimento del virus ha fatto un balzo in avanti per impedirne una diffusione ancora più capillare: isolamenti domiciliari a tappeto. Il 23 marzo i trevigiani in quarantena erano 2.019, con un più 163 rispetto al giorno precedente. Il 24 sono saliti a 2.286 (+267). Ma i contagi continuavano a salire. Così il 27 marzo sono state rinchiuse in casa 913 persone in un giorno, il 28 altre 712. A fine mese il picco delle quarantene: 4.398. Con l'arrivo di aprile è iniziata una lenta e dolorosa discesa, coincisa con l'azzeramento dei rapporti sociali. Gli ospedali hanno iniziato ad avere sempre meno ricoverati (il massimo è stato toccato il 2 aprile con 408 pazienti in cura) e le terapie intensive a respirare (l'1 aprile gli intubati erano 53). Inesorabile invece l'aumento dei decessi: a fine marzo si è superata la quota dei 100, una settimana dopo erano già 130. Il giorno più tragico è stato il 16 aprile, quando in un giorno sono morte 17 persone. Un mese più tardi, il 16 maggio scorso, il totale aveva superato la quota dei 300: il virus ha perso forza ma non grado di letalità.

L'ULTIMO BOLLETTINO

I tempi bui sono alle spalle. Ma l'Usl invita a non abbassare la guardia proprio adesso. Come la Regione, che ha girato uno spot per sensibilizzare i più giovani a non assembrarsi durante gli aperitivi. L'obiettivo è di non tornare indietro dopo tutti i sacrifici fatti. Ieri le buone notizie non riguardavano solo gli zero contagi, le zero vittime e gli zero posti occupati in terapia intensiva. Scendono infatti di quattro unità i positivi, ora a quota 471. Continua il calo verticale anche degli isolamenti: meno 61 in un giorno, per un totale di 429 persone in quarantena. Se i dimessi sono fermi a quota 720, salgono di quattro unità i guariti: finora sono 1.876 i trevigiani che hanno sconfitto il coronavirus e sono risultati negativi al secondo tampone di controllo. Calano anche i ricoveri, arrivati a quota 23.

Giuliano Pavan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA