IL BILANCIO

TREVISO Ospedali a corto di personale a causa del coronavirus. Ad oggi sono oltre cento gli infermieri costretti a casa dal Covid. Esattamente 102, per la precisione. Quasi il 20% è stato contagiato. Il resto si trova in isolamento domiciliare perché contatto stretto di una persona risultata positiva. A questo si aggiunge l'assenza forzata di 26 medici (sei contagiati) e 46 operatori sociosanitari (dieci contagiati). A conti fatti, attualmente mancano all'appello 174 persone. Un numero che pesa come un macigno su reparti già messi a dura prova.

I NUMERI

Proprio ieri gli ospedali trevigiani sono arrivati a contare il ricovero di 579 pazienti Covid positivi, compresi 47 in Terapia intensiva. Praticamente un record. Tra l'altro senza sommare i reparti Covid dell'ex Guicciardini di Valdobbiadene e del centro Sant'Antonio di Conegliano. L'ospedale di Montebelluna, in particolare, è arrivato a contare l'assenza di una quarantina di infermieri. Il personale sta progressivamente rientrando, in base alle negativizzazioni. Ma ora l'Usl della Marca è pronta a corriere ai ripari con un piano straordinario di assunzioni per coprire i buchi nei settori più in difficoltà. «Entro il 10 gennaio assumeremo 80 infermieri fa il punto Francesco Benazzi, direttore generale dell'azienda sanitaria verranno inseriti dove la situazione è più critica, tra gli ospedali di Treviso, Vittorio Veneto e Montebelluna». Di pari passo, verranno aumentati i posti. Al momento è occupato l'80% dei letti destinati al Covid. C'è ancora del margine. Al netto delle oscillazioni, nell'ultimo periodo i ricoveri nei reparti ordinari sono rimasti stabili, poco oltre quota 500. Ma per scongiurare il rischio di un sovraccarico, l'Usl allestirà altri 108 posti: oltre ai 50 in più al San Camillo di Treviso, già previsti nell'ultimo aggiornamento dell'accordo, ce ne saranno altri 29 a Treviso, 14 a Vittorio Veneto, e 15 a Montebelluna. Per quanto riguarda la Terapia intensiva, invece, ad oggi ci sono 6 posti liberi. «Il numero al momento è sufficiente precisa Benazzi in caso di necessità, comunque siamo pronti ad aprire subito anche altri posti».

IL BOLLETTINO

Il punto è che a livello generale i contagi non diminuiscono. C'è un rallentamento, ma non un'inversione di tendenza. E questo rallentamento non si è ancora tradotto in una riduzione dei ricoveri negli ospedali. Ieri nella Marca sono emersi 377 nuovi contagi. Ad oggi sono esattamente 14.660 i trevigiani che stanno combattendo contro il coronavirus. Sempre ieri sono purtroppo mancate altre 16 persone. E' stata così superata quota 900 decessi. In poco più di dieci mesi di epidemia nel trevigiano sono mancate 910 persone risultate positive. La buona notizia è che nel frattempo stanno aumentando sensibilmente anche le guarigioni. Nelle ultime ore 692 trevigiani si sono messi l'infezione alle spalle. Calano i contagi pure all'interno delle case di riposo, le strutture più a rischio. Nelle scorse settimane era emerso il contagio di 880 persone. Adesso si è scesi a 488: attualmente sono positivi 329 anziani su 5.085 (il 6,4%) e 159 operatori su 6.930 (il 2,3%). «La diminuzione dei casi conferma che i direttori dei centri servizi per anziani e la nostra task force di supporto stanno facendo un grande lavoro», sottolinea Benazzi. Ora si stanno raccogliendo le adesioni per il vaccino anti-Covid. Il primo, il 2 e il 6 gennaio verrà vaccinato il personale degli ospedali. Dal 4 gennaio si partirà con la vaccinazione delle 15mila persone, compresi anziani e operatori, del mondo delle case di riposo. Gli eventuali rifiuti verranno registrati nel sistema informativo dell'anagrafe vaccinale regionale attraverso l'App SIAVr Vaccinazione. Si comincerà dalle strutture Covid-free. Senza screening specifici preventivi, come evidenziato nel modulo diffuso dalla Regione: «Non è richiesto sottoporre a test di screening per Sars-CoV-2 una persona asintomatica prima di somministrare la vaccinazione».

Mauro Favaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

