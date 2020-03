IL BILANCIO

TREVISO Lo stillicidio non si ferma. Ieri sono morte altre tre persone colpite dal coronavirus: una nell'ospedale di Treviso, una donna di più di 70 anni residente nel veneziano che era stata trasferita al Ca' Foncello, e due nell'ospedale di Conegliano, un 75enne di San Fior e un ultraottantenne della zona di Orsago. Il 75enne non aveva particolari problemi di salute. Si era rivolto al pronto soccorso proprio a causa delle difficoltà respiratorie sorte dopo il contagio da Covid-19. A quanto pare è collegato al focolaio esploso in un gruppo di persone che andavano a giocare a carte tra San Fior e Caneva, primo comune della provincia di Pordenone. L'ultraottantenne, invece, era già costretto a convivere con pesanti patologie pregresse. E a queste si è aggiunto il coronavirus. Il totale delle persone decedute nella Marca, risultate positive al Covid-19, sale così a 39: trenta al Ca' Foncello, dove ha profondamente inciso il maxi-focolaio esploso all'interno del reparto di Geriatria, 1 nell'ospedale di Oderzo, 3 a Conegliano, 1 a Vittorio Veneto, 1 a Castelfranco e 2 a Montebelluna. Più Giancarlo Zampieri, 79enne originario di Castelfranco, mancato nell'ospedale di Bassano del Grappa.

I NUMERI

Salgono anche i contagi. Ieri sono state confermate altre 77 positività. Ad oggi sono 543 i trevigiani contagiati. Poco meno di un quarto, esattamente 126, al momento sono ricoverate in ospedale (85 a Treviso, 1 a Oderzo, 6 a Conegliano, 1 a Vittorio Veneto e 5 a Castelfranco). Più 16 pazienti che si trovano nella Terapia intensiva di Treviso (tre in più rispetto a ieri), dieci in quella di Conegliano e due a Montebelluna. La buona notizia è che d'ora in poi le diagnosi saranno molto più veloci.

LE ANALISI

Ieri il centro di microbiologia di Treviso ha iniziato a usare il super-test per individuare il nuovo coronavirus. Basterà un'ora per sapere con certezza se una persona è stata contagiata o meno. Fino a questo momento servivano tra le tre e le sei ore per analizzare i tamponi. L'unità del Ca' Foncello, diretta da Roberto Rigoli, ha avviato un programma per lavorare giorno e notte. Senza pause. Sono previsti tre turni: dalle 8 alle 16, dalle 16 a mezzanotte e da mezzanotte alle 8 di mattina. Il super-test e la nuova organizzazione permetteranno di passare da 360 a quasi 1.800 tamponi analizzati al giorno. «Ad oggi abbiamo già eseguito 3.200 tamponi fa il punto Rigoli ora lavoreremo in modo ancora più assiduo. Come una catena di montaggio. Abbiamo creato una linea prioritaria per processare i tamponi urgenti. E verrà anche aperto un canale dedicato ai test eseguiti sul personale sanitario».

IL PASSO IN AVANTI

Si tratta di un passo in avanti enorme nella gestione dei pazienti. Per prima cosa perché non servirà più fare riferimento per forza all'ospedale di Treviso: il nuovo super-test potrà essere direttamente usato anche dagli ospedali cosiddetti periferici, non di riferimento provinciale. Rendere tutto così rapido, poi, significa non dover tenere dei casi sospetti in isolamento troppo a lungo in settori dedicati. Si serrano i ranghi in attesa dell'esplosione del picco dei contagi. Era previsto per l'inizio di questa settimana, ma in realtà il trend è ancora in crescita. «Il picco deve ancora arrivare conferma Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl della Marca quella che stiamo vedendo ora è la fotografia di quanto accaduto due settimane fa. Le misure per contrastare i contagi sono state adottate sostanzialmente da una settimana. Ne servirà almeno un'altra per vedere i primi effetti».

LE MISURE

Nel frattempo aumentano gli isolamento domiciliari. Ci sono due livelli. Il primo, gestito dall'Usl, registra l'isolamento a casa di 373 trevigiani positivi al Covid-19. Sono stati messi in quarantena anche i loro familiari più vicini, sebbene non positivi. Per un totale di 1.762 isolamenti domiciliari obbligatori seguiti dal servizio di Igiene e sanità pubblica. E poi ci sono gli isolamenti precauzionali brevi decisi dai medici di famiglia, che attualmente coinvolgono oltre 5mila trevigiani. In questo periodo davanti a ogni paziente con sintomi simil influenzali scatta l'isolamento preventivo. Non dura 14 giorni ma il tempo necessario per escludere il contagio da Covid-19. Si naviga a vista.

Mauro Favaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA