IL BILANCIO

TREVISO La morte di Giovanni Bolzan è stata l'unica registrata ieri in provincia di Treviso. Nella tragicità del momento, non accadeva da più di un mese di avere un così basso numero di decessi. Magrissima consolazione, certo, perché si tratta di persone, di familiari che perdono un loro caro, di dolore che si aggiunge a quello già provato da altri. E non si tratta, ovviamente, di un mero numero. Ma i calcoli fanno parte della pandemia, e la loro analisi permette di capire quanto possa mancare per sconfiggere il Covid-19 o, quantomeno, tornare alla normalità.

IL DATO

Ieri, ad esempio, è stato il primo giorno in cui il numero di guariti ha superato le mille unità. Avvicinandosi a quello dei positivi. Sono 1.047 i trevigiani che hanno vinto il virus (47 in più rispetto alla giornata di sabato), mentre il numero di persone che stanno ancora lottando è di 1.179. Sicuramente nei prossimi giorni il rapporto verrà ribaltato, con i negativizzati che saranno sempre più numerosi rispetto ai malati. In ttoale, dall'inizio dell'emergenza, i contagi in provincia sono stati 2.453, e i decessi 239. Sono e saranno da qui in avanti gli unici dati negativi.

IL PUNTO

Il virus ha perso potenza, e ora gli occhi rimangono puntati sulle case di riposo, le più esposte a nuovi focolai visto che le restrizioni, seppur ammorbidite, continueranno a esistere. La fase 2 ormai alle porte è infatti possibile grazie alle misure adottate che hanno portato a svuotare gli ospedali. Ecco un altro dato positivo: i pazienti in terapia intensiva sono 17, destinati a calare, è le persone in isolamento domiciliare sono scese a 1.533, vale a dire 171 in meno in una sola giornata. Numero mai toccato dal 17 marzo scorso. Buone notizia anche sul fronte dei ricoveri: sebbene la giornata di ieri non abbia registrato variazioni, i trevigiani in ospedale sono 163, mai così pochi da quaranta giorni.

G.Pav.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA