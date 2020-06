IL BILANCIO

TREVISO L'emergenza coronavirus è ormai agli sgoccioli all'interno degli ospedali. Non si può abbassare troppo la guardia e tutti si augurano che non ci siano nuove ondate. Ma i numeri sono al minimo storico per quanto riguarda l'epidemia esplosa lo scorso febbraio nella Marca. Sono solo 4 le persone positive al Covid-19 ancora ricoverate negli ospedali trevigiani. Nessuno in Terapia intensiva. Si trovano tutti nei reparti ordinari. Una paziente è nell'unità di Malattie infettive dell'ospedale di Treviso. Il percorso è lungo, ma per fortuna sta dando chiari segni di miglioramento. E gli altri tre pazienti sono ricoverati nell'ospedale di Vittorio Veneto. Questi ultimi sono tutti positivi ma senza sintomi.

IL METODO

In sostanza stanno affrontando l'isolamento in ospedale anziché a casa perché c'è la necessità di monitorarli in modo costante. Ad oggi, comunque, le loro condizioni di salute non destano preoccupazione. Buone notizie anche sul fronte del personale dell'Usl della Marca. Nel picco peggiore dell'epidemia si era arrivati a contare oltre 200 contagiati, tra medici, infermieri e operatori degli ospedali. Alcuni camici bianchi erano anche finiti in Rianimazione. Mentre oggi si contano solamente 5 positivi tra il personale dell'azienda sanitaria: un medico e quattro tra infermieri e operatori. Sono tutti in isolamento domiciliare. Potranno rientrare al lavoro non appena il doppio tampone di controllo, eseguito a 24 ore di distanza l'uno dall'altro, avrà dato esito negativo. A quel punto si avrà la certezza che il virus è sparito e che di conseguenza non ci sarà più alcun rischio di contagio.

GLI ESAMI

Nel frattempo la macchina del tamponi non si ferma. Il centro di Microbiologia dell'ospedale di Treviso continua girare poco sotto i 2mila esami al giorno. Tra questi, sono una cinquantina quelli che vengono richiesti dai medici di famiglia. Una ventina quelli eseguiti direttamente a domicilio su persone in condizioni di fragilità. Ai quali si aggiungono i 350 che vengono sempre eseguiti sul personale sanitario. A livello generale, ieri nella Marca non è stato registrato nessun nuovo contagio. E il totale delle persone che stanno attualmente lottando contro l'infezione da coronavirus è sceso a 231: solo ieri altri 12 trevigiani si sono definitivamente messi alle spalle l'incubo Covid-19. (M.F.)

