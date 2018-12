IL BILANCIO TREVISO Industria e servizi turistici in sofferenza: il segno più

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL BILANCIOTREVISO Industria e servizi turistici in sofferenza: il segno più nelle occupazioni è dimezzato rispetto allo scorso anno. In più centinaia di mancati rinnovi a contratti determinati, conseguenza del Decreto Dignità. In provincia di Treviso il mercato del lavoro mantiene ancora un saldo positivo. Spaventa però il netto rallentamento dei nuovi posti di lavoro, passati da 3.660 a 2.130 a un anno di distanza. Il report realizzato dall'Ufficio Studi della Cisl Belluno-Treviso per monitorare l'occupazione nella Marca non dà...