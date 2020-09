IL BILANCIO

TREVISO Il reparto di Medicina dell'ospedale di Castelfranco è stato blindato. Nelle stanze di degenza ci sono 56 pazienti. E non ne verranno accolti altri fino a quando non si saranno azzerati gli effetti della scia di contagi da coronavirus emersa nei giorni scorsi all'interno della stessa unità. La decisione è stata presa dopo l'allargamento del focolaio. Il numero delle persone risultate positive in reparto è salito a 16. Cioè cinque pazienti, un infermiere e dieci operatori sociosanitari. I primi nove casi erano stati individuati mercoledì. Erano risultati contagiati tre pazienti e sei operatori. E lo screening generale effettuato ieri ha fatto emergere altri sette contagi: altri due pazienti, un infermiere e quattro operatori. Come i primi tre, anche i due nuovi pazienti colpiti dal coronavirus sono stati trasferiti in isolamento nell'ospedale di comunità di Vittorio Veneto. Mentre per il personale è scattata la quarantena a domicilio. Fino a questo momento nessuno ha evidenziato sintomi legati all'infezione da Covid.

«Il reparto di Medicina di Castelfranco non riceverà nuovi pazienti fino a quando non ci sarà la certezza che tutte le persone contagiate si sono negativizzate fa il punto Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl della Marca i positivi sono stati tutti isolati. Nelle prossime ore procederemo con altri test, che saranno periodici, a cadenza ravvicinata. Nel momento in cui tutti si saranno negativizzati, il reparto potrà essere riaperto e potrà tornare alla normale attività senza alcun tipo di problema». L'indagine svolta ieri all'interno dell'unità di Medicina non ha lasciato fuori nessuno. Sono state complessivamente 111 le persone sottoposte all'ultimo giro di test: 12 medici, tutti negativi; 23 infermieri (un positivo); 18 operatori sociosanitari (quattro positivi); 58 pazienti (due positivi).

Alla luce del numero di contagi riscontrati tra gli operatori, era stata presa in considerazione come situazione a rischio anche una serata passata in compagnia da una parte del personale del reparto mangiando una pizza all'aperto. Ma dopo gli ultimi accertamenti, effettuati direttamente da Roberto Rigoli primario dell'unità di Microbiologia di Treviso, l'ipotesi di tale collegamento epidemiologico è stata accantonata. Adesso si pensa che il focolaio sia partito da un operatore contagiato da una persona esterna al reparto di Medicina. Ovviamente non c'è nessuna caccia. L'obiettivo è individuare l'origine della scia di contagi per circoscriverla definitivamente. Tra domani e martedì dovrebbe già esserci un nuovo screening generale. «Abbiamo fatto tutti i tamponi a tempo zero, non appena emerso il primo caso di positività sottolinea Benazzi ora li abbiamo ripetuti a cinque giorni. E andremo avanti così in modo da tenere sempre la situazione sotto controllo». Quando si parla di un focolaio all'interno di un ospedale, il pensiero non può che correre a quanto accaduto alla fine di febbraio nella Geriatria a Treviso, il reparto che registrò il primo contagio di coronavirus nel Trevigiano e che venne completamente sigillato. I numeri, comunque, non sono minimamente paragonabili con i contagi registrati nell'unità di Castelfranco. Nel caso del focolaio della Geriatria le cose furono più complicate. Qui furono contagiati otto medici sui 13. E 51 su 80 tra infermieri e operatori.

A livello generale, intanto, si continuano a contare nuovi contagi nella Marca. Ieri sono emerse altre 33 positività. Attualmente sono 867 i trevigiani che stanno combattendo contro l'infezione da coronavirus. Le terapie intensive degli ospedali fortunatamente continuano a rimanere vuote. Mentre nei reparti ordinari sono ricoverati 24 pazienti Covid positivi: 15 in Malattie infettive a Treviso e nove nell'ospedale di comunità di Vittorio Veneto, tra i quali i cinque appena trasferiti da Castelfranco.

