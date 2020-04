IL BILANCIO

TREVISO Il coronavirus sta rallentando, ma purtroppo l'effetto ancora non si vede sul numero dei decessi. Ieri è stata superata quota 150. Sono esattamente 154 le persone positive al Covid-19 che hanno perso la vita nella Marca dallo scorso 25 febbraio, quando è scoppiata l'epidemia dopo il primo caso registrato nel reparto di geriatria del Ca' Foncello. Oltre tre al giorno. Ieri sono mancate 9 persone: tre uomini e due donne negli ospedali di Treviso e Vittorio Veneto, più altre quattro persone che erano ricoverate nei reparti Covid della casa di riposo di Ormelle (3) e di quella di Vedelago (1). La Marca e tutto il modo della pallavolo piange Paolone Sartori, anima della tifoseria dell'Imoco: se n'è andato a 58 anni e non aveva altre patologie. È stato proprio il coronavirus a spezzargli la vita. E nell'unità di terapia intensiva del Ca' Foncello è mancato il primo medico di famiglia del Veneto: la dottoressa Samar Sinjab, 62enne originaria della Siria, che aveva il proprio ambulatorio a Mira, nel veneziano. Tra le vittime anche Mario Fiorot, primo decesso per il Comune di Colle Umberto. Dallo scorso anno combatteva contro un tumore. Pensionato, era un volto noto in paese perché sempre presente a svariate iniziative. Lascia la moglie Nelly e i figli Sabrina e Denis. La moglie, sul suo profilo facebook, ha pubblicato un ultimo messaggio da parte di Mario, il suo grazie a medici e infermieri e una sorta di testamento: «Un ultimo caro pensiero va ai miei adorati figli e alla mia speciale moglie. Con tutti voi voglio condividere questa grande felicità: tra pochi mesi sarei diventato nonno per la prima volta, non la potrò vedere ma non importa. Mi basta il pensiero e il suo respiro per sentirla vicino e seguirla nella sua vita futura».

I FOCOLAI

Il focolaio di coronavirus esploso tra gli anziani che giocavano a carte nella zona di Cordignano e Gaiarine è stato devastante. Tanto da essere registrato dai dati raccolti dall'Istat. Nel raggio di cinque chilometri, tra l'1 e il 28 marzo, i decessi sono triplicati rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso: da 5 a 20, con punte del 400%. Le tabelle dell'istituto, appena aggiornate, lasciano pochi dubbi. A Gaiarine nel 2019 c'erano stati due morti, quest'anno invece dieci (nove con più di 75 anni). Solo nell'ultima settimana di marzo hanno perso la vita altre cinque persone. Il confronto fa emergere l'impressionante aumento del 400%, appunto.

IL RAFFRONTO

Numeri in linea con quelli di Cordignano, appena entrato nell'elenco dell'Istat. L'anno scorso qui si erano contati tre morti. Quest'anno sono stati dieci (anche in questo caso nove avevano più di 75 anni). L'istituto ora ha inserito nella tabella anche Gorgo al Monticano. La situazione è identica. L'anno scorso si erano contati 2 morti e quest'anno si è passati a dieci (sempre nove con più di 75 anni). Per un altro aumento del 400%. Tra i paesi che emergono nel triste elenco non manca San Pietro di Feletto, dove si trova la casa di riposo della fondazione De Lozzo Da Dalto. Dal primo al 28 marzo del 2019 il paese aveva registrato 4 decessi. Nello stesso periodo di quest'anno sono stati 16 (con 14 sopra i 75 anni). Il numero è esattamente triplicato. Tra i nuovi comuni certificati dall'Istat, poi, c'è Valdobbiadene. Qui si è passati da 5 a 13 decessi. Tra questi ultimi, 11 avevano più di 75 anni.

IL DATO

Anche attorno a Treviso, però, aumentano i lutti. A Zero Branco si è passati da 5 a 17 morti (tra i quali 15 con più di 75 anni). Qui la casa di riposo sta facendo tutto il possibile per affrontare l'emergenza nel migliore dei modi. Sono oltre 15 gli ospiti anziani risultati positivi al Covid-19, tutti isolati. Più 12 operatori. Nella casa di riposo Ca' dei Fiori di Casale sul Sile i numeri sono ancora più elevati: 43 ospiti su 83 sono stati contagiati dal virus. L'anno scorso c'erano stati 9 decessi, oggi sono 21 (16 sopra i 75 anni). Villorba non è un'isola felice: da 7 a 22 morti (18 avevano più di 75 anni). Per un aumento di oltre il 214%. A Paese infine da 6 a 12 decessi, esattamente il doppio.

Mauro Favaro

Claudia Borsoi

