TREVISO I contagi non si fermano. Anzi, adesso corrono. Nelle ultime 24 ore c'è stato un aumento di quasi il 100% rispetto ai balzi dei giorni scorsi. Sono 768 i trevigiani positivi al coronavirus, 98 in più in un solo giorno. L'incremento è praticamente raddoppiato e i ricoveri vanno di pari passo: ieri ce ne sono stati 43. Ad oggi sono 213 le persone costrette in un letto dei reparti ordinari degli ospedali (111 a Treviso, 44 a Conegliano, 27 a Vittorio Veneto, 14 a Castelfranco, 11 a Montebelluna e 6 a Oderzo). Più 34 pazienti in terapia intensiva, tre in più di ieri: 18 al Ca' Foncello, 11 a Conegliano, dove è rimasto un solo posto libero, 5 a Montebelluna.

Si continua a ricavare nuovi posti. Ieri l'ospedale di Vittorio Veneto è stato consacrato come Covid-19 Hospital. E sempre ieri il San Camillo di Treviso ha accolto i primi pazienti positivi arrivati dal Ca' Foncello. «Un pensiero particolare va a chi in queste ore è in prima linea dicono dal San Camillo fare pronostici è impossibile. Ma il nostro ospedale metterà a disposizione tutto quanto necessario per uscire da questa emergenza». Intanto crescono anche gli isolamenti domiciliari. Al momento sono 1.685 i trevigiani in quarantena a casa. Poco più di 400 sono positivi al coronavirus. Per il resto si tratta di familiari che hanno avuto con loro dei rapporti stretti. Solo ieri sono state messe in isolamento domiciliare altre 136 persone. La buona notizia è che nelle ultime 24 ore nella Marca non è stato registrato alcun decesso legato al Covid-19. Si può finalmente tirare un attimo il fiato dopo i 14 morti contati tra mercoledì e giovedì. Ma non basta. «Restiamo in trincea» dice Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl della Marca.

raio hanno perso la vita 53 trevigiani colpiti dal virus (38 al Ca' Foncello, sei a Conegliano, tre a Oderzo, due sia a Castelfranco che a Montebelluna e uno a Vittorio Veneto). Più Giancarlo Zampieri, 79enne originario di Castelfranco, mancato nell'ospedale di Bassano del Grappa. La Marca conta poco meno del 40% dei 140 decessi registrati nell'intero Veneto (9 nella giornata di ieri). Le persone dimesse dagli ospedali, infine, salgono a 66 (+3). Tutte dal Ca' Foncello.

I medici e il personale sanitario non sono immuni. Anzi, il loro lavoro nei reparti e negli ambulatori li porta a essere tra i più esposti. Al momento gli ospedali trevigiani devono fare a meno di 92 persone: una ventina di medici, e poi infermieri, operatori sociosanitari e tecnici. Sono tutti in isolamento a causa del Covid-19. Adesso è partito il programma dell'Usl per sottoporre l'intero personale al tampone. Molti non vedevano l'ora, ma non tutti. Un medico del settore chirurgico del Ca' Foncello, dove nei giorni scorsi è mancato un paziente positivo al coronavirus, si è infatti rifiutato di fare il test. «Non capiamo il motivo», allarga le braccia Pasquale Santoriello, segretario di Anaao-Assomed, il sindacato dei medici. L'azienda sanitaria non può obbligare nessuno. Come ogni atto medico, il diretto interessato può rifiutarlo. Ieri i colleghi hanno provato a convincerlo: pare ci siano riusciti. «Gli abbiamo parlato conferma Benazzi alla fine ha deciso di fare anche lui il test». Il tampone dovrebbe essere eseguito proprio oggi.

