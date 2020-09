IL BILANCIO

TREVISO Assalto ai test per il coronavirus. Ieri nel punto tamponi dell'ex dogana a Treviso sono stati eseguiti quasi mille controlli. Esattamente 945. Un record. Il 40% dei test è stato eseguito su minori. Vuol dire che quasi 400 bambini e ragazzi, la maggior parte con sintomi simil influenzali, sono rimasti a casa da scuola per andare a fare il tampone per il Covid-19. A livello generale, a Treviso sono emerse 23 positività, tra minori e adulti. Alla fine della giornata di fuoco il bilancio dell'attività di controllo portata avanti in tutta la provincia parla di 2.243 tamponi eseguiti. Con l'individuazione di 31 contagiati. «Sono numeri pazzeschi», spiega Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl della Marca. Si tratta dei primi effetti dell'arrivo dell'autunno, che porta in dote raffreddori, febbre, tosse e mal di gola. Tutti sintomi compatibili con una infezione da coronavirus. Nel dubbio, scattano i controlli. A tutto ciò si aggiunge il fronte all'interno delle scuole.

CONTROMISURE

Ieri il Covid-19 ha mandato in quarantena due prime elementari a causa del contagio di due piccoli alunni: uno in una scuola del distretto di Treviso e l'altro in un istituto del distretto di Pieve di Soligo. Generalmente non è più sufficiente un singolo caso di positività per disporre in automatico l'isolamento collettivo della sezione. Alla luce delle difficoltà di mantenere distanziati gli alunni, però, le prime elementari sono equiparate agli asili. E così il servizio di Igiene e sanità pubblica ha deciso di attivare la quarantena precauzionale per tutti i compagni di classe dei due piccoli risultati positivi. I tamponi di controllo verranno eseguiti nelle prossime ore. Gli ultimi provvedimenti confermano il trevigiano in testa alla classifica regionale per quanto riguarda gli isolamenti nelle scuole.

I NUMERI

Fino ad oggi il coronavirus è entrato in 25 istituti. Sono oltre 400 i bambini e i ragazzi messi in quarantena. Oltre il 40% dei quasi mille isolati nell'intero Veneto. Le cose, però, potrebbero presto cambiare. Proprio ieri, infatti, il comitato tecnico scientifico (Cts) ha approvato l'uso dei tamponi rapidi nelle scuole. Il via libera era stato chiesto a gran voce in primis dall'Usl della Marca. Sia da Benazzi che da Roberto Rigoli, direttore del centro di Microbiologia di Treviso, oltre che coordinatore di tutte e 14 le unità del Veneto, alfiere dei tamponi rapidi su scala nazionale. Questo tipo di test dà il risultato in pochi minuti. È considerata un'azione di screening. Vuol dire che le positività dovranno poi essere confermate dal tampone tradizionale. La differenza sta nel fatto che i controlli veloci potranno essere fatti praticamente in tempo reale nelle classi dove emergerà un contagio. Se saranno tutti negativi, non scatterà più alcuna quarantena collettiva. Di conseguenza si ridurranno gli isolamenti di intere classi.

I TEMPI

«Siamo pronti partire fin da subito annuncia Rigoli l'abbiamo sempre detto: non c'è alternativa per evitare la chiusura delle scuole. Tanto più se pensiamo ai casi sospetti che emergeranno nelle prossime settimane parallelamente all'arrivo dell'influenza». Il piano dei tamponi rapidi nelle scuole messo a punto dall'Usl è articolato. Non ci sarà solo il classico tampone faringeo.

«Abbiamo previsto metodi meno invasivi a seconda dell'età dei bambini e dei ragazzi», specifica il direttore della Microbiologia. Il via libera del Cts è accolto positivamente anche dall'ufficio scolastico di Treviso. «Siamo tutti d'accordo spiega la dirigente Barbara Sardella nei prossimi giorni informeremo i presidi sulle modalità adottate per l'esecuzione dei tamponi rapidi. Poi potremo già iniziare ad accogliere le adesioni tra i genitori». Restando in tema Covid-19, infine, sempre ieri nella zona di Conegliano sono state messe in quarantena precauzionale tre famiglie dopo il decesso a casa di una 93enne che aveva manifestato sintomi simil influenzali. «Si tratta di un provvedimento cautelativo tirano le fila dall'Usl valido fino a quando non verranno eseguiti i tamponi di controllo».

Mauro Favaro

