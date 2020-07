IL BILANCIO

TREVISO Altri quattro contagi da coronavirus. Più 22 nuovi isolamenti a domicilio. La Marca oggi è tra le province del Veneto più colpite. Attualmente sono 75 i trevigiani che stanno lottando contro l'infezione da Covid-19. Solo la provincia di Padova ne conta di più: 94. La Marca è tra i primi posti anche per quanto riguarda le quarantene a casa. Al momento sono 328 i trevigiani che non possono uscire, tra positivi e casi sospetti. Solo ieri erano 306. Dopo un periodo di tregua, il numero continua a salire. Solamente la provincia di Verona oggi conta più isolati: 469. Insomma, tutti gli indicatori dicono che non si può abbassare la guardia. In particolare per quanto riguarda il virus che arriva da Paesi stranieri. In meno di dieci giorni nel trevigiano sono stati registrati 16 contagi legati all'estero: uno dalla Macedonia, un rientro dal Camerun e 14 collegati al Kosovo. Tra i nuovi positivi potrebbero esserci proprio i familiari del 60enne che martedì è rientrato in auto dalla Macedonia assieme alla moglie e che poi è stato colpito dai sintomi classici dell'infezione da coronavirus. L'Usl aveva subito messo in isolamento la stessa moglie di 59 anni e il figlio con la nuora, entrambi 41enni. Nelle ultime ore sono stati a loro volta sottoposti al tampone. Ma non ci sono ancora conferme ufficiali.

L'AZIONE

In questo periodo l'azione di contrasto avviata dall'azienda sanitaria contro una nuova diffusione del Covid-19 passa proprio per l'individuazione dei casi positivi e l'isolamento dei contatti più stretti, che vengono immediatamente sottoposti al tampone per soffocare sul nascere ogni possibile focolaio. Si gioca tutto sul filo della tempestività. E fino ad oggi le reazioni sono state fulminee. Su questo fronte a breve ci potrà essere anche l'arma in più del test rapido, sperimentato dalla microbiologia dell'ospedale di Treviso, che consente di effettuare uno screening per il coronavirus nel giro di 7 minuti. Una volta conclusi tutti i passaggi della sperimentazione, l'esame veloce potrà essere distribuito ai medici di famiglia e alle case di riposo.

GLI ACCERTAMENTI

E pure gli albergatori potrebbero essere interessati. Questi ultimi hanno già chiuso due convenzioni con il Centro di Medicina e la casa di cura Giovanni XXIII che prevedono tariffe agevolate per l'esecuzione di test per il Covid-19 sui titolari, sui dipendenti e sui loro familiari. Con l'esame veloce ora si potrebbe allargare la proposta pure ai clienti. Non è escluso. Anche perché il test rapido costa 12 euro, rispetto ai 18 euro del tampone vero e proprio, e non è affatto complesso: è facile da eseguire, è semplice da leggere e non richiede l'utilizzo di strumentazioni sofisticate. «Quando prepariamo una persona formandola sull'esecuzione del tampone, il resto è facile. Il target di questo test è sul territorio: sarà utilissimo per i medici di famiglia e le case di riposo. Cioè per fare diagnosi immediate nel territorio spiega Roberto Rigoli, primario della microbiologia di Treviso fermo restando che in caso di positività, serve una conferma attraverso la biologia molecolare, perché il test rapido è considerato test di screening». Non va scordato che la sensibilità è inferiore rispetto a quella del tampone tradizionale. Per questo in caso di esito positivo è necessaria la conferma del tampone vero e proprio. La microbiologia di Treviso oggi arriva a processare quasi 2mila tamponi al giorno. «Nel periodo attuale emergono una o due positività ogni due o tre giorni, quindi ogni 3mila o 4mila tamponi tira le fila Rigoli la situazione è molto migliorata rispetto ai mesi scorsi, quando arrivavamo ad avere tra il 30 e il 40% di positivi».

M.Fav.

