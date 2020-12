IL BILANCIO

TREVISO Altre dodici vittime. L'ultima domenica di questo sciagurato 2020 segna un ulteriore aumento in doppia cifra dei morti per colpa del Covid. Un trend che non accenna a diminuire e che registra da settimane una media di dieci trevigiani che perdono la vita ogni giorno. Fino a questo momento a Treviso sono state 885. È il dato che più balza agli occhi nel quotidiano bollettino dell'azienda sanitaria sull'andamento dell'epidemia in provincia, anche perché quello sui contagi nei fine settimana è sempre viziato dal numero minore di tamponi effettuati. Una prova sta nei nuovi casi di positività scoperti: ieri sono stati infatti 482, quasi la metà se raffrontati a quelli della settimana appena trascorsa, dove la media si attestava sugli 800 contagi. Il totale da inizio pandemia, com'era largamente prevedibile sabato, ha sforato la quota dei 47mila, precisamente 47.479. Se dalla vigilia di Natale a Santo Stefano c'era stata un'impennata di persone che si era lasciata il virus alle spalle, con oltre 5mila guariti in tre giorni, ieri la quota si è fermata a 222 unità facendo comunque superare quella dei 31mila dallo scorso febbraio. Non va meglio neppure sul fronte di chi continua a combattere contro il Covid: dopo i 3.262 casi in meno registrati tra il 25 e il 27 dicembre, ieri il computo dei cosiddetti attualmente positivi è tornato a salire: sono 15.510 i trevigiani che lottano contro l'infezione, con un incremento rispetto a sabato di 228 unità. E continuano ad aumentare purtroppo anche i ricoveri: ieri altre dieci persone sono state ospedalizzate. Al momento sono 496 quelle bisognose di cure: 122 si trovano al Covid hospital di Vittorio Veneto, 113 al Ca' Foncello di Treviso, 93 all'ospedale di Montebelluna, 51 al San Camillo di Treviso, 28 all'ospedale di Oderzo, 21 in quello di Motta di Livenza e 19 in quello di Conegliano, a cui si aggiungono i 27 pazienti dell'ospedale di comunità di Treviso e i 22 di quello di Vittorio Veneto. Sono invece 47 i ricoveri in terapia intensiva, uno in meno rispetto al bollettino di due giorni fa.

G.Pav.

