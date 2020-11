IL BILANCIO

SAN DONÀ «Contagi stazionari a San Donà nelle ultime due settimane. In questo momento è un buon segnale, anche se la guardia va tenuta alta».

A spiegarlo è il sindaco Andrea Cereser che prende in esame il numero di nuove persone risultate positive: 124 (su un totale di 220) la scorsa settimana, rispetto alle 125 della settimana precedente. «Si deve tener conto che non si tratta di una tendenza vera e propria spiega il sindaco perché diventi tale si dovrà ancora attendere. Tre settimane fa il numero dei contagi, purtroppo, era raddoppiato, passando da 65 a 125 cittadini. Il numero quasi invariato resta un aspetto positivo, visto che dalla fine di settembre la curva era in continua ascesa».

SPRITZ NON INDISPENSABILE

Cereser precisa che «non ci si può rilassare: il numero di contagi resta alto e sta aumentando il numero di persone con sintomi. È essenziale limitare la frequentazione di persone non conviventi allo stretto necessario, e il rito dello spritz non può essere considerato un momento indispensabile. Bisogna cercare anche di evitare i luoghi frequentati, in ogni caso è utile un ricambio d'aria nei locali chiusi, perché anche con la mascherina indossata la trasmissione può avvenire, quando l'aria si carica di droplet. È necessario anche rispettare le solite attenzioni relative a distanza sociale, mascherina indossata in modo corretto e igiene delle mani. Abbiamo ancora una certa libertà di movimento rispetto alle zone arancioni o rosse: cerchiamo di mantenere questa condizione per evitare che ci obblighino a stare a casa».

I MERCATI

Il Comune ha disposto anche alcune modifiche ai mercati, il più frequentato è quello del lunedì, con perimetrazione di piazza Rizzo, la predisposizione di un unico varco per l'ingresso da via Bonifica, che non può essere utilizzato per uscire, e l'attivazione di un servizio di sorveglianza, ai varchi e nell'area del mercato, per controllare il rispetto di tutte le misure di prevenzione. Anche se la pioggia incessante di ieri mattina ha ridotto di molto i banchi e i frequentatori, per cui la vera prova è attesa per lunedì prossimo. Tra i contagiati anche due assessori: Walter Codognotto alla Sicurezza e Stefano Serafin allo Sport, ancora isolati e in attesa dell'esito del tampone di controllo Per coloro che in questi giorni devono stare in casa, perché in quarantena, il Comune ha messo a disposizione alcuni numeri telefonici per richieste relative a informazioni e assistenza: 334.6668941, contattabile ogni lunedì, mercoledì, venerdì dalle 8 alle 14; martedì e giovedì dalle 8 alle 17. Per le emergenze sono a disposizione anche due recapiti del centro operativo comunale: 342.0580191 e della Protezione civile: 320.4366988.

Davide De Bortoli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

