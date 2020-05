IL BILANCIO

PORDENONE Nell'ultima settimana, in provincia di Pordenone, tutti i cittadini risultati positivi al tampone sono figli del programma di test a tappeto voluto dall'Azienda sanitaria del Friuli Occidentale. Persone che lavorano in contesti a rischio (a titolo meramente esemplificativo si elencano le professioni sanitarie, quelle relative all'assistenza, l'ordine pubblico) e che erano state selezionate in quanto maggiormente a contatto con potenziali portatori sani o addirittura con malati conclamati.

E l'analisi oggi consente di dare due notizie positive: innanzitutto la percentuale dei cittadini trovati positivi è inferiore sia alle attese che a quella del primo giro di tamponi; le condizioni dei nuovi positivi, poi, non preoccupano in alcun caso: sono tutti pazienti asintomatici, nessuno escluso.

LA SORPRESA

Quando ha iniziato l'operazione di monitoraggio, il Dipartimento di prevenzione si aspettava di trovare più del 3 per cento di positivi, invece già più di dieci giorni fa la percentuale non è salita oltre il 2 per cento. La vera sorpresa però è arrivata questa settimana: i tamponi effettuati negli ultimi sette giorni, infatti, hanno fatto scendere la percentuale di nuovi positivi sul totale dei test all'1,6 per cento. Un dato molto basso, andato oltre le previsioni più ottimistiche. Significa che anche negli ambienti più a rischio il virus sembra essersi quasi fermato.

IL CONTROLLO

L'Istituto superiore di sanità ha diffuso il primo report settimanale sullo stato dell'epidemia nelle regioni. In Fvg l'incidenza del contagio è definita intermedia-bassa e il trend nei sette giorni è in calo. L'Rt (valore che misura la velocità di trasmissione del virus) stimato (per la fase due) è di 0,86. Non è segnalata alcuna allerta. I dati si riferiscono ai contagi registrati tra il 4 e il 10 maggio. Si tratta di persone entrate però in contatto con il virus nell'ultima fase del lockdown.

LA SITUAZIONE

Intanto in Fvg cala vertiginosamente il numero dei malati di Covid-19: le persone attualmente positive sono 737, 59 in meno rispetto a venerdì. Rimangono tre i pazienti che si trovano in terapia intensiva, quelli ricoverati in altri reparti risultano essere 79, mentre i decessi salgono a 319 (uno in più di ieri, si è trattato di un cittadino di Trieste). Analizzando i dati complessivi, dall'inizio dell'epidemia le persone risultate positive al virus sono 3.183. Ieri in tutto il Fvg sono stati registrati otto nuovi contagi (dato ancora inferiore a quello di venerdì), tre dei quali nel Pordenonese. I totalmente guariti invece ammontano a 2.127 (66 più di ieri), i clinicamente guariti a 57 e le persone in isolamento domiciliare sono 598.

«Con le riaperture - ha detto il vicepresidente del Fvg, Riccardo Riccardi - la Regione si doterà di un'unità di crisi che, oltre alla Salute e alla Protezione civile, coinvolgerà tutte le altre direzioni regionali, perché le tematiche del lavoro, dei trasporti, dell'economia e dell'istruzione diventano elementi fondamentali in questa emergenza».

M.A.

