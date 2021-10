Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL BILANCIOPADOVA Nonostante la ripresa, l'economia padovana deve fare i conti con la contrazione dei consumi: rispetto al 2019, quest'anno tra Padova e provincia ci saranno mille imprese in meno. Se gli aiuti e le garanzie pubbliche hanno avuto l'effetto di rimandare la pioggia di chiusure attesa per via della crisi, il freno più evidente si registra sulle nuove aperture, in particolare nei settori ristorazione e commercio. A lanciare...