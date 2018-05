CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL BILANCIOPADOVA È stato un timoniere coraggioso in quella che ha definito una tempesta perfetta. Fra tagli del 50 per cento delle entrate, cambi in Giunta, rendiconti ai giudici per le gestioni precedenti, riforme da mandare giù e cinque fra sindaci e commissari, più due vescovi. Ma alla fine Fernando Zilio, ieri ha presentato un bilancio di fine mandato che chiunque vorrebbe avere in tasca.L'EREDITÁ«Quando mi sono insediato, cinque anni fa, in cassa c'erano 7 milioni. Ora ne lascio 61,089» ha dichiarato con gusto ironico della...