MESTRE Una giornata, quella di ieri, che almeno fino al pomeriggio segnava in provincia contagi zero e situazione praticamente immutata rispetto all'ultimo report della Regione sul fronte Covid. La doccia fredda con il bollettino delle 17, che con la freddezza dei numeri non solo registrava la positività di 10 tamponi, ma purtroppo anche due altri decessi che portano la conta totale dei morti da coronavirus nel veneziano a 316. I casi attualmente positivi sono 281 (7 in più rispetto alle 24 ore precedenti, mentre i negativizzati segnano una unità di incremento passando da 2.514 a 2.515. Salgono da 12 a 15 i pazienti ricoverati in area non critica e sono tutti all'ospedale di Dolo. Sul fronte della quarantena, le persone in isolamento domiciliare risultano 763 (21 in meno rispetto a sabato), la quasi totalità asintomatiche, visto che sono 7 (11 in meno rispetto a sabato) coloro che hanno sviluppato qualche forma di sintomatologia che non necessità però il trasferimento in strutture sanitarie.

Ma ieri è stata la giornata di avvio dei test sierologici rapidi per chi opera nel mondo della scuola nell'imminenza del rientro in classe. Ottomila su un totale di 12mila lavoratori nel territorio di competenza dell'Ulss 3 si sono prenotati sul sito ufficiale. Nelle tre ore di attivazione del servizio, dalle 14 alle 17, sono state 450, tra docenti e personale non docente delle scuole veneziane, i soggetti che hanno effettuato volontariamente l'esame. Soddisfatto di questo esordio, Lucio Pasqualetto, fiduciario della Fimmg (Federazione italiana medici di medicina generale) veneziana: «I medici di base hanno aderito con convinzione all'iniziativa apprezzando anche il modello operativo scelto, ovvero quello di svolgere tale attività al di fuori del proprio ambulatorio per preservare la continuità assistenziale in caso di eventuale riscontro positivo all'infezione. Abbiamo fissato dei turni a rotazione in maniera da essere presenti in numero adeguato e sufficiente nelle sedi riservate a tale scopo dall'Ulss 3». I medici di medicina generale operativi ieri sono stati 7: tre all'Angelo a Mestre, uno al Civile e Venezia, uno all'ospedale di Dolo, uno nel distretto sanitario di Noale e uno all'ospedale di Chioggia. Il servizio proseguirà anche oggi, con una sede in più a Cavarzere nella cittadella sociosanitaria, e fino a venerdì sempre dalle 14 alle 17 e con le stesse modalità anche la prossima settimana. L'accesso è libero. A Mestre sono stati sottoposti al pungi dito circa 120 lavoratori. Dopo 15 minuti ecco l'esito. «Un inizio incoraggiante - sottolinea il direttore generale Giuseppe Dal Ben - che ci dà il segno dell'attenzione e del senso civico del personale della scuola». La priorità a chi opera nelle scuole che apriranno il 1. settembre, nidi e materne.

Almeno tremila, tra personale docente e non docente, le persone che, dal primo settembre (iniziando da asili nido, scuola materna), cominceranno a svolgere il lavoro a scuola all'interno del territorio dell'Ulss4 e che possono sottoporsi al test direttamente nell'ambulatorio del proprio medico. Come riferito dalla stessa Azienda sanitaria, l'80% dei medici ha dato il consenso ad ospitare nei rispettivi ambulatori, il personale per il test. Per quanti avessero il medico che rientra nel 20% dei medici che non aderiscono, l'Ulss4 si è organizzata garantendo il servizio nelle stesse sedi riservate a chi rientra dai viaggi in Croazia, Spagna, Malta e Grecia, ovvero: in via Girardi 23 a San Donà di Piave ed in via Zappetti 23, a Portogruaro (al momento non sarà interessato l'ambulatorio allestito all'ingresso dell'ospedale di Jesolo, dove invece si possono recare le persone di rientro dai viaggi nei Paesi sopra citati); il tutto nei giorni di mercoledì e venerdì, dalle 14 alle 18.

