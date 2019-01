CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL BILANCIOMESTRE Un ferito per lo scoppio di un petardo nel Miranese, un alterco finito a pugni in centro storico, due denunciati in terraferma. La notte più lunga dell'anno è passata tutto sommato senza grossi scossoni sul fronte festeggiamenti. Fatta eccezione per la tragedia della bimba di sei mesi morta in culla durante una funzione liturgica nella chiesa evangelica di Marghera.SANTA MARIA DI SALAÈ stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico all'ospedale di Dolo, il 58enne che a Santa Maria di Sala nell'apprestarsi a dare il...