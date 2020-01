IL BILANCIO

MESTRE Quattro milioni di euro per Venezia contro i 2 milioni 600mila euro per Mestre. Anche da questa importante differenza d'investimento annuo per il Suem, il servizio di urgenza ed emergenza medica in funzione sul territorio dell'Ulss 3 Serenissima e della 4 del Veneto orientale, arriva l'ennesima conferma della specificità di Venezia.

Ad aumentare i costi per l'assistenza in centro storico e nell'estuario sono diverse variabili. Anzitutto la spesa per un'ambulanza e un'idroambulanza sono ben differenti: si calcoli che se per la prima servono indicativamente 80-90mila euro (possono essere anche di meno o di più a seconda delle dotazioni interne), per quest'ultima ce ne vogliono tre volte tanto, arrivando a sfiorare i 300 mila euro. Inoltre, il personale addetto è diverso: se in ambulanza salgono solo il pilota e l'infermiere, a bordo dell'idroambulanza ci sono quattro o cinque operatori: il pilota, due barellieri, un infermiere, cui si aggiunge il medico in ogni missione che viene attivata con il codice rosso (al momento non esiste una idro-automedica anche se qualche novità potrebbe arrivare a breve). Diversi sono anche i costi orari per le due tipologie di mezzi di soccorso: 60 euro per l'ambulanza e 114 per l'idroambulanza, più del doppio.

L'IMPATTO DEI TURISTI

La differenza abnorme tra i 4 milioni e i 2 milioni 600mila euro risalta ancora di più se si considera che in centro storico e nelle isole risiedono 80 mila persone, in terraferma 200 mila, anche se ovviamente va ricordato che il Suem dà assistenza anche ai milioni di turisti che ogni anno frequentano Venezia e che a Venezia, rispetto a Mestre, sono molte di più le manifestazioni con grande afflusso di pubblico per le quali bisogna dare copertura (si pensi, ad esempio, al Redentore e alle giornate di Carnevale).

Il dato è scaturito ieri dal bilancio sull'attività del 2019 del Suem 118 che il direttore generale dell'Ulss Giuseppe Dal Ben, quello sanitario Michele Tessarin e il primario facente funzione Nicola Bortoli hanno presentato nella sala interforze della centrale operativa della caserma dei Vigili del fuoco sul Terraglio.

I NUMERI

I dati dicono che lo scorso anno al 118 sono arrivate 99.500 chiamate, di cui oltre 88 mila solo di richiesta di soccorso, circa 10 mila e 800 di informazione dell'utenza e circa 500 per trasporto secondario. Ci sono state 59.807 missioni di soccorso primario: 37.295 nel distretto di Mestre Venezia, 16.237 a Mirano Dolo e 6.275 a Chioggia. Quanto ai codici di chiamata che poi possono essere modificati in Pronto soccorso si sono registrate 10.174 missioni in codice rosso; 21.195 in verde; 25.657 in giallo e 2.781 in bianco. I tempi medi d'intervento sono stati di 18 minuti dovunque, mentre a Chioggia è andata meglio con 14. Al Suem lavorano 500 operatori, 80 a Mestre, 120 a Venezia, un'ottantina a Mirano, una settantina a Dolo e una quarantina a Chioggia; un centinaio vengono direttamente destinati al Pronto soccorso. Il parco mezzi attuale è composto da 54 unità di soccorso: 37 ambulanze, 7 automediche, 9 idroambulanze e una motomedica, ma nei prossimi mesi arriveranno 7 nuove ambulanze e 1 nuova automedica, quest'ultima station wagon con trazione integrale e cambio automatico.

NUOVI MEZZI

«Queste ambulanze sono piccole unità di terapia intensiva», dice Dal Ben. «Quando la missione è in codice rosso, perché c'è pericolo di morte, l'ospedale è già pronto ad accogliere la grave emergenza, dalle indagine diagnostiche alla sala operatoria», sottolinea Bortoli annunciando un'altra importante novità: «Da febbraio sarà introdotta la cartella clinica informatizzata con cui già dall'ambulanza potremo trasferire tutte le informazioni del paziente al Pronto soccorso». Del parco mezzi fanno parte inoltre il Polisoccorso, piccolo ospedale da campo con 8 posti letto che può essere usato per gestire un incidente maggiore; il Dpi/Nbcr, furgone per trasporto di materiale specifico per le emergenze con linea di decontaminazione, protezione per gli operatori specializzati e per il supporto alle persone soccorse e decontaminate; e l'Unità di comando locale, una centrale operativa su ruote in grado di trasportare operatori dotati di postazione pc e radio per la gestione dei soccorsi complessi, Tra le migliori dotazioni di cui si è dotato il 118 c'è anche un drone.

Alvise Sperandio

